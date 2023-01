A Way Out a...3 euro: ti sembra vero? Amazon ti fa un REGALONE (-90%)

Se non hai ancora recuperato A Way Out, uno dei migliori giochi cooperativi degli ultimi anni, è a dir poco arrivata l’occasione giusta. La versione digitale per console Xbox One, Xbox Series S e Xbox Series X è disponibile infatti al prezzo quasi simbolico di 2,99 euro su Amazon. Esatto, hai lo sconto del 90% e consegna immediata trattandosi di un codice inviato direttamente via email.

A Way Out: la fuga dal carcere non è mai stata così eccitante

A Way Out è un’avventura da giocare esclusivamente in compagnia di un altro giocatore in cui si interpretano i ruoli di due detenuti che organizzano e attuano un’audace fuga dal carcere. Ogni giocatore è dunque chiamato a controllare uno dei protagonisti, Leo e Vincent, che diventano improbabili alleati allo scopo di evadere di prigione e riprendersi la libertà.

Scoprirai un’avventura coinvolgente ed entusiasmante in cui la collaborazione tra i due giocatori sarà fondamentale per sopravvivere e scoprire a cosa porterà una storia che sembra tratta dalle migliori serie TV del genere.

Il bello è che non ti servono due copie: lo acquisti tu, lo paghi solo 2,99 euro, e poi inviti un amico a giocare senza che anche lui debba possedere il gioco. Non male, vero? Approfittane allora, perché a questo prezzo durerà pochissimo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.