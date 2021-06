Sei stupito tu, ma lo sono anche io, sul serio. È così quando scopri che Xiaomi, attraverso i suoi sub brand, fa prodotti che nemmeno immagineresti. Il titolo di questo articolo non voleva solo attirare la tua attenzione: il dispositivo che ti sterilizza il WC, parte dell'ecosistema del colosso cinese, esiste davvero e lo compri a 12,49€ direttamente da Amazon. Non temere: le spedizioni sono rapide e gratis, non dovrai aspettare tanto per soddisfare l'enorme curiosità! Come funziona? Te lo racconto subito.

Xiaomi sterilizza il tuo WC in modo sicuro e quasi gratis

Sai quanti germi e batteri ogni giorno popolano i nostri WC? Esatto, si, anche quello di casa. Non solo quelli pubblici. La candeggina in quantità, specifica per i sanitari, è una manna dal cielo in questo caso. Pensaci, però, riesci a passarla ogni volta che viene usato (da te o da altri) il water?

Magari hai di quei deodoranti con disinfettante, la cui gabbietta si mette lateralmente nella tazza e – personalmente – penso diventi un crogiolo di germi e batteri, quando è quasi finita la pasticca interna. Ecco, la soluzione che ti offre Xiaomi, attraverso il brand Xiaoda, è la sanificazione attraverso i raggi UVC. Raggi dell'unica lunghezza – i 237,7 nm – che è in grado di distruggere il DNA di germi e batteri.

Non solo sarà tutto più pulito e sicuro, ma eliminerai anche i cattivi odori, almeno quelli generati proprio dalla proliferazione della sporcizia. Interessante, vero? Sapessi anche quanto è semplice da usare!

A casa, ti arriva un piccola lampada UVC, che devi semplicemente fissare sul coperchio del water, dalla parte interna. Quando lo stesso viene tirato su, il dispositivo resta spento. Non appena lo abbassi però, si accende e parte la santificazione UVC. Tutto in automatico, grazie al sensore incorporato.

Non preoccuparti della batteria, questo gioiellino da WC è dotato di batteria integrata da ben 3600 mAh: lo usi per un mese e mezzo e poi lo metti in carica attraverso l'USB. Non c'è da temere nemmeno l'acqua: ovviamente, si è provveduto a rendere questa genialata resistente al contatto accidentale con l'acqua. Non manca infatti la certificazione IPX4.

Ti è rimasto solo un dubbio, lo avverto anche se non sono lì con te fisicamente mentre leggi di questo prodotto assurdo. Ti stai chiedendo: “tutto bello, ma come lo fisso alla tavoletta?”. Si tratta di Xiaomi e dei suoi brand, potrebbero mai lasciarti brancolare nel buio? Il dispositivo arriva corredato di potentissimo adesivo che serve ad incollare la base, il guscio protettivo. Al suo interno aggancerai il sanificatore, che potrai poi staccare ogni volta che devi eseguire la ricarica: geniale, eh?

Insomma, tutto questo lo porti a casa a 12,49€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis. Tu chiudi il coperchio del water, ‘ché a sanificare l'interno ci pensa Xiaomi con i potenti raggi UVC! Ti è piaciuta questa chicca? Sai che rientra fra quelle offerte geniali che postiamo in anteprima sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net?

