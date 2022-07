A spasso con Xiaomi, lo zaino perfetto per la città a prezzo MINI

Uno zaino realizzato ad hoc per girare ore e ore per la città senza mai aver paura di niente. Dopotutto Xiaomi lo ha chiamato proprio City backpack e tu cosa stai aspettando a scoprirlo?

In promozione su Amazon grazie a un ribasso del 22%, è un acquisto intelligente se sei solito spostarti e portare con te dispositivi tech o libri di scuola. Università e lavoro ma anche tempo libero. Conta che poi ha un’estetica lineare e compatta quindi anche sui mezzi pubblici non ti dà per niente fastidio.

Puoi farlo diventare tuo su Amazon con appena 31,22€, completa l’acquisto al volo. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Xiaomi City backpack 2: lo zaino di cui non fare a meno

Compatto ed essenziale, ha spazio per tutto ciò di cui hai bisogno. Disponibile in colorazione blu è un accessorio Xiaomi di cui non fare a meno. In modo particolare ti svelo subito tutti i suoi dettagli.

Realizzato con ottimi materiali, non teme pioggia ed umidità. Grazie al trattamento di impermeabilità ti consente di tenere tutto ciò che custodisci in perfette condizioni. Conta che di spazio ne hai a volontà perché nonostante possa sembrare piccolo, può contenere notebook fino a 14 pollici ed ha anche 4 vani portaoggetti. Tutto in ordine e al sicuro.

Spallacci regolabili e funzione EPE che non manca all’appello. Cos’è? Quella tecnologia grazie alla quale non si sforma mai e mantiene sempre la sua forma.

Che altro dirti, semplice ma fenomenale. Non aspettare un secondo in più e acquista immediatamente il tuo zaino Xiaomi su Amazon, proprio ora. Apri la pagina e approfitta del ribasso del 22% per pagarlo appena 31€. Le spedizioni, come già detto, sono gratuite e veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.