Una lampada smart, quella di Meross, della quale mi sono innamorata dal primo utilizzo. Ogni sera, la accendo in camera – usando Alexa – ed è subito atmosfera perfetta. Con lo sconto Amazon del momento, la porti a casa a 14€ circa: mettila subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice “3XTN7E22”. Le spedizioni sono rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Eccellente lampada smart in gran sconto su Amazon

Bellissima e di design, mi ha colpito innanzitutto per questo: è perfettamente abbinabile a qualsiasi arredamento tu abbia. La qualità Meross la percepisci immediatamente, a partire dall'applicazione per Android e iOS: è fatta veramente bene ed è facilissimo configurare la lampada (che ha il tastino rapida del WiFi).

Dopo averla configurata, potrai scegliere se usarla con l'app, oppure attraverso gli assistenti vocali Amazon Alexa oppure Google Home. Puoi cambiare colore, intensità, accendere e spegnere le luci: tutto a portata di voce. Naturalmente, la connessione avviene tramite WiFi: questo significa che puoi gestirla anche a distanza, ovunque tu sia e non solo. Puoi programmare accensione e spegnimento, se lo desideri.

Io questa lampada l'ho presa a prezzo pieno e non mi pento dell'acquisto. Però, quando l'ho vista in sconto di quasi il 50%, non ho potuto evitare di segnalartelo: è un vero affare, che puoi fare direttamente su Amazon. Mettilo subito nel carrello e – prima di pagare – inserisci il codice sconto “3XTN7E22”. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Sii rapido: ancora pochissimi pezzi a disposizione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

