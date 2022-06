A pulire le tue sneakers ci pensa Philips, gadget GENIALE (Amazon)

Per pulire le tue sneakers più preziose o le tue scarpe da ginnastica non c’è bisogno della forza bruta della lavatrice. Ebbene no, con questo prodottino che Philips ha messo a punto, puoi farle tornare come nuove senza farle centrifugare all’impazzata.

Si tratta di una spazzola delicata che raggiunge anche i punti più difficili da pulire e fa tornare le tue scarpe perfette così come quando le hai acquistate. Te lo propongo perché su Amazon è in promozione al momento, completa l’acquisto al volo per prenderlo con soli 26,99€.

Le spedizioni non sono un problema, con Prime attivo sul tuo account sono sia gratuite che veloci.

Sneakers perfette grazie a Philips: ci metti pochi secondi

La spazzola in sé e per sé è composta da un corpo macchina e da tre testine intercambiabili. Ognuna di queste ha uno scopo e si adatta a diversi materiali per non farti scendere a compromessi. In modo particolare hai a disposizione la spazzola:

dura perfetta per gomma testurizzata e suole;

morbida idonea per rete e tela;

di spugna perfetta PVC, pelle, camoscio e altri materiali delicati.

Le cambi con un solo gesto e diventano subito operative. Con 500 rotazioni al minuto, le scarpe tornano nuove nel giro di pochissimi secondi e puoi indossarle fin da subito. Nel caso di sporco più ostinato, puoi utilizzare un po’ di acqua e sapone ma non ti preoccupare perché una volta asciugate con un panno, le tue sneakers tornano asciutte.

Semplice e di piccole dimensioni, un prodotto che ti porti in valigia se devi partire e conservi in un cassetto.

Che dirti, una volta che lo provi non ne fai più a meno. In confezione trovi anche le batterie per il prim utilizzo.

Dai, collegati ora su Amazon e approfittane: ti porti a casa il tuo pulisci Sneakers firmato Philips a soli 26€ se approfitti della promozione. Le spedizioni, come ti dicevo, sono gratuite e super rapide se sul tuo account hai un abbonamento Prime attivo.

