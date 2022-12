A Natale fai un regalo unico: scegli Echo Show con sconto fino al 42%

Ormai avere Amazon Alexa in casa è un passeggiata: non solo puoi optare per il modello che più ti piace, ma è di una comodità unica dal momento che ti aiuta sostanzialmente nella vita di tutti i giorni. Sei sempre stato amante del modello Echo Show, ossia quello con display? Allora fatti dire che cadi a fagiolo visto che su Amazon si stanno registrando degli sconti assurdi.

Con ribassi fino al 42%, ora puoi portare a casa la tua variante preferita spendendo poco e che dirti, potrebbe persino essere un regalo di Natale perfetto per qualcuno che conosci. Scegli ora tra:

Non aspettare un secondo in più. Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi Prime attivi.

Echo Show: tutti i modelli attualmente in sconto su Amazon

Tra tutti le varianti di dispositivi firmati Amazon, gli Echo Show sono sicuramente quelli più ambiti. Come mai? Beh perché rendono Alexa non solo un assistente vocale ma anche visivo. La presenza del display intelligente è un di più che non può essere ignorato soprattutto se ami avere sempre tutto sotto controllo.

Grazie a questa caratteristica, infatti, le possibilità di una casa intelligente si fanno ancora più ampi. Per farti un esempio: se hai una telecamera compatibile con l’assistente, potrai vedere in tempo reale ciò che accade dal display del tuo Echo. O ancora, potrai:

effettuare videochiamate con amici e parenti;

con amici e parenti; vedere contenuti in streaming;

seguire ricette video;

impostare screensaver per avere una vera e propria cornice digitale;

consultare il meteo.

Ovviamente queste sono solo alcune delle funzioni che i dispositivi Echo Show ti offrono, non mancano casse portentose e tutto il resto.

Se quindi non vuoi perdere questa occasione, scopri immediatamente:

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.