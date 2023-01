A letto con Netflix e un braccio regge il tablet: buona visione

Ammettilo: ti piace, prima di addormentarti, guardare ancora una puntata della tua serie tv preferita. Portarsi Netflix a letto, del resto, è semplice: se con lo smartphone c’è da spaccarsi gli occhi, con un tablet è invece tutto più comodo e piacevole. Non sempre, però, appoggiare alle ginocchia è semplice: la testa vorrebbe un appoggio più comodo e dopo pochi minuti inizia una ricerca ossessiva di una posizione nuova mentre le scene scorrono sul dispositivo. Eppure la soluzione è a portata di mano e sfruttando al volo l’offerta di queste ore vien via con soli 25,19 euro (ad offerta scaduta il prezzo sarà pari comunque a soli 29,99 euro, dunque bastano pochi euro a prescindere).

La soluzione è in un braccio allungabile in alluminio stabile firmato SamHousing. Di fatto è il medesimo braccio estendibile utilizzato in molte abatjour da scrivania, ma il cui terminale è stato modificato per allestire il miglior gancio possibile per un tablet. Così facendo è sufficiente agganciare il braccio al bordo della testiera del letto, quindi non resta che coricarsi e posizionare il tablet comunque lo si voglia tenere. A quel punto le mani saranno libere di poter stare sotto le coperte, dietro la testa, sotto il cuscino o tra i capelli della propria dolce metà per una visualizzazione a due.

Pochi euro e il problema è risolto:

Può tornare utile anche come reggi-smartphone, per migliorare l’organizzazione di una videochiamata o per gestire al meglio un “second screen” mentre si guarda la tv. Può sostenere tablet (o smartphone) da 4,5 a 12,9 pollici ed in queste ore è disponibile al suo miglior prezzo storico.

Sono varie le soluzioni disponibili su Amazon, ma quella indicata sembra possedere caratteristiche peculiari nella struttura e tali da garantire miglior presa e maggior precisione nella scelta della posizione. A quel punto il problema sarà però un altro: ad una certa ora meglio fermare la propria serie tv preferita, perché il mattino arriverà entro poche ore…

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.