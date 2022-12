8 motivi per utilizzare una VPN

Navigare online è un’azione che compiamo quotidianamente, ormai senza nemmeno accorgercene. Dobbiamo capire bene che siamo connessi anche quando non ci colleghiamo a qualche sito Web. Chattando con WhatsApp, consultando le nostre app social, guardando film e serie TV in streaming siamo connessi. E questo apre una porta alle minacce online. Ecco perché devi proteggerti con una buona VPN.

Questi provider, ce ne sono tantissimi in commercio, forniscono un tunnel crittografato che impedisce agli attaccanti di invadere la nostra privacy e appropriarsi delle nostre informazioni personali. Tra queste non ci sono solo i nostri dati come nome utente e password, ma se ci pensiamo bene in gioco c’è molto di più.

Molti dei nostri account sono collegati ai nostri soldi. Se ricarichiamo l’account Amazon, per esempio, abbiamo diversi euro che utilizziamo solitamente per i nostri acquisti su quella piattaforma. Che dire poi della mail collegata al nostro conto PayPal che a sua volta è collegato alle nostre carte di pagamento.

Insomma, se non comprendiamo l’importanza di proteggere la nostra privacy siamo in pericolo. Tuttavia non è solo questo. Forse ti stupirai, ma scegliere una VPN ti permetterà di avere tantissimi vantaggi. In questo articolo vedremo 8 motivi per utilizzare questo servizio sui tuoi dispositivi.

VPN: perché è importante attivarla sui tuoi dispositivi

Concentriamoci quindi su 8 motivi per cui è importante che tu attivi una buona VPN sui tuoi dispositivi. In linea di massima questi valgono per quasi tutte le soluzioni disponibili sul mercato. Tra le più complete però ti consigliamo NordVPN che ha proprio tutto.

Nascondi la cronologia di navigazione a tutti.

di navigazione a tutti. Navighi online senza limiti né censure.

né censure. Ti connetti a WiFi pubblici in totale sicurezza.

in totale sicurezza. Ottimizzi la tua connessione rendendola più veloce, stabile e sicura.

Cambi la tua posizione virtuale collegandoti ai suoi server.

collegandoti ai suoi server. Risparmi sugli acquisti online di biglietti, noleggio auto, vacanze e molto altro.

sugli acquisti online di biglietti, noleggio auto, vacanze e molto altro. Proteggi la tua privacy anche da enti governativi e tracker grazie alla politica No-Log.

anche da enti governativi e tracker grazie alla politica No-Log. Ottimizzi la tua esperienza streaming e gaming con una VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.