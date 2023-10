45€ per la stampante HP DeskJet 2720e? Ecco l'affare del giorno di Amazon!

L’ottima stampante HP DeskJet 2720e oggi è disponibile su Amazon a 45,89 euro con uno sconto del 29% sul prezzo di listino. Stiamo parlando di un modello multifuzione in grado di stampare, scannerizzare e fotocopiare documenti di qualsiasi tipologia. Il prezzo finale raggiunge un nuovo minimo storico dopo diverso tempo, quindi non fatevi scappare questa grande occasione. Inoltre, compreso nel prezzo, 6 mesi di inchiostro Instant Ink inclusi con HP+.

HP DeskJet 2720e: alta qualità a basso costo

La stampante HP DeskJet 2720e presenta una gestione molto semplice grazie al cavo USB che semplifica il processo di installazione dei driver necessari per garantire il corretto funzionamento. Una volta completata la configurazione, potrete sfruttare la sua versatilità per stampare immagini, file di testo e documenti in modo efficiente e senza intoppi.

La HP DeskJet 2720e è dotata di connettività Wi-Fi integrata, consentendovi di collegarla alla rete domestica e di avviarne le funzionalità anche da remoto, utilizzando i dispositivi connessi alla medesima rete. Questa funzione aggiuntiva offre un notevole vantaggio in termini di comodità e flessibilità, poiché potrete gestire le attività di stampa senza dovervi necessariamente trovare fisicamente vicino alla stampante.

Inoltre, l’HP DeskJet 2720e supporta la stampa e la scansione direttamente dal vostro smartphone o tablet. Per sfruttare questa caratteristica, è sufficiente scaricare l’apposita applicazione disponibile sia per dispositivi Android che iOS. Questa opportunità consente di semplificare ulteriormente il processo di stampa e scansione, offrendovi la praticità di utilizzare il vostro dispositivo mobile per gestire queste operazioni in modo rapido e intuitivo.

Inoltre è disponibile anche il Bluetooth, per connettersi direttamente al dispositivo senza dover passare dalla rete. La versione in offerta oggi supporta fogli fino al classico formato A4, ideale per documenti di ogni genere. Presente il comodissimo servizio HP Instant Ink con il quale l’inchiostro viene recapitato a casa vostra prima che la cartuccia finisca, grazie a una connessione diretta tra la stampante e il produttore. L’offerta di oggi prevede ben 6 mesi di servizio Instant Ink gratuito, indipendentemente dalla quantità di inchiostro utilizzato.

Siete ancora qui? La stampante HP DeskJet 2720e è in offerta su Amazon a 45,89 euro, un prezzo interessante che cala del 29% rispetto al listino. Il prodotto è compatibile con la spedizione Prime con consegna gratuita in pochissimi giorni in tutta Italia.

