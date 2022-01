50 mascherine FFP2 CE a 26€ su Amazon: solo 0,53€ l’una

Il momento di fare scorta di mascherine FFP2 certificate CE da Amazon è adesso. Il pacco con 50 unità lo porti a casa a 26,99€ appena. Investi appena 0,53€ per ogni unità e le spedizioni sono assolutamente gratis, garantite dai servizi Prime.

Mascherine FFP2 CE: prezzo da prendere al volo su Amazon

Il DPI preferito da tutti perché è quello che rappresenta senz’altro il migliore compromesso fra elevato livello di protezione e praticità d’uso. Più sicuro di una chirurgica, ma meno scomodo di una FFP3. Queste caratteristiche, unitamente all’obbligo di indossarle in determinati contesti, hanno fatto si che la domanda di questo modello aumentasse vertiginosamente e – con lei – anche il prezzo. Lo stesso dovrebbe essere calmierato a breve, proprio per evitare che si ripeta quando successo a inizio 2020 (quando le chirurgiche hanno raggiunto prezzi unitari che è meglio non ricordare).

Nonostante questo, ad oggi le mascherine FFP2 costano di più, molto più degli 0,53€ per ogni unità, previsti per questo kit da 50 pezzi. Ecco perché è importante approfittarne adesso, sfruttando l’occasione Amazon che ho scovato: la scorta la porti a casa a 26,99€ appena e le spedizioni sono assolutamente gratis. Naturalmente, si tratta di prodotti certificati CE. Sii veloce però: a questo prezzo, dureranno pochissimo.