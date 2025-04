5 validi motivi per passare ora a Lyca Mobile

Tra le più interessanti offerte di portabilità del momento segnaliamo quella promossa da Lyca Mobile, 150 Giga in 5G, minuti e SMS illimitati a 5,99 euro al mese, più due mesi di rinnovo gratuiti. A tutto questo si aggiungono poi 8 Giga dedicati in roaming, da sfruttare insieme alle chiamate e ai messaggi senza limiti dell’offerta quando si è in uno dei Paesi dell’Unione europea.

Ecco cinque validi motivi per passare a Lyca Mobile.

1. Tariffa ultra-competitiva

Di solito sotto i 6 euro vengono proposte offerte che includono Giga per navigare esclusivamente in 4G. Con la promo attuale, invece, chi sceglie di portare il suo numero in Lyca può sfruttare il 5G ad un prezzo ultra-concorrenziale.

2. Rete 5G Vodafone

Qui in Italia Lyca Mobile si appoggia alla rete Vodafone, tra le migliori dal punto di vista dell’infrastruttura e della velocità di connessione. Ciò significa dunque che diventando clienti Lyca si può usufruire di una rete mobile di primo livello.

3. Portabilità da qualsiasi operatore

La maggior parte delle volte, in occasione di un’offerta di portabilità l’operatore impone dei limiti riguardo agli operatori di provenienza. Questo non succede invece con l’offerta 5G di Lyca Mobile: come riporta chiaramente il sito ufficiale, la tariffa è valida per tutti coloro che richiederanno la portabilità indipendentemente dal loro operatore di provenienza.

4. Servizio VoLTE

Un altro limite presente nella stragrande maggioranza degli operatori MVNO è l’assenza del supporto all’opzione Servizio Voce su 4G, noto anche con l’acronimo VoLTE. Al contrario, Lyca ci tiene a precisare che offre il supporto a questa funzionalità, tenendo presente che il supporto è esclusivo per quei dispositivi abilitati alla rete 4G dell’operatore.

5. C’è anche l’hotspot

Insieme al servizio VoLTE c’è anche la funzionalità hotspot, attraverso cui chiunque può condividere i dati mobili della propria offerta Lyca con un altro dispositivo, come può essere ad esempio uno smartphone, un tablet o un computer.