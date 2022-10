5 stufe a basso consumo SPETTACOLARI: prezzi shock al Prime Day (da 25€)

Una calda stufa, che però consumi poco, per affrontare i primi freddi. Approfitta delle offerte Amazon per questo Prime Day di ottobre e prendine una particolare a prezzo super concorrenziale. Ce n’è per tutti i gusti: devi solo scegliere quella che preferisci.

Il modello più economico, ma comunque di ottima qualità, è quello più compatto. Un design ultra moderno e diverse modalità di utilizzo per evitare consumi elevati. Non a caso è presente anche la modalità “ECO”, che ti garantisce calore, assorbendo molta meno energia. La porti a casa a 25€ circa appena (massimo assorbimento 2000W, minimo 750W).

Immancabile una stufa vintage, incredibilmente bella bella nel design. Irresistibile, è persino dotata di maniglia per spostarla. Ottima per scaldare vicino a te o in piccoli ambienti, ha un minimo assorbimento di 2000W, ma termostato regolabile su più livelli per limitare i consumi al minimo. La porti a casa a 32€ circa adesso.

Sembra proprio un ventilatore, soprattutto perché c’è sia la versione da mobile che quella che parte da terra. Questo gioiellino però è tutt’altro: accendilo e lascia che caldi l’ambiente, strizzando l’occhio ai consumi. Un bell’oggetto di design, decisamente unico nel suo genere. Lo prendi a 56€ circa appena, spuntando il coupon in pagina.

Una termoconvettore da parete con rivestimento in ceramica, display e protezione dall’umidità: puoi anche usarlo in bagno, senza alcun problema. Facile da usare, ha un massimo assorbimento di 2000W e minimo di 1000W. Lo prendi in promozione a 44€ circa.

Per finire, poteva mai mancare un modello smart? Io ho esattamente questa versione di Bimar e la adoro. La utilizzo per scaldare la cucina, accendendola dallo smartphone quando sto per tornare a casa e trovando l’ambiente ben caldo al mio arrivo. Tramite applicazione o telecomando puoi gestirne ogni aspetto, persino programmarla. Addirittura, puoi gestirla con la voce utilizzando gli assistenti vocali Alexa o Google Home. Bellissima e di alta qualità, la prendi a 119€ in promozione. Massimo assorbimento 2000W, minimo di 1000W e diverse modalità di utilizzo.

Hai scelto al tua stufa a basso consumo preferita? Impossibile essere banali con questo modello! Sono tutte in sconto su Amazon per il Prime Day di ottobre e le spedizioni sono assolutamente gratis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.