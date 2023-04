5 set LEGO a tema spazio in offerta per festeggiare il ritorno sulla Luna

Se sei un appassionato di esplorazione spaziale e di LEGO, abbiamo pensato ad un articolo speciale solo per te: cinque set LEGO a tema spaziale in offerta per festeggiare l’annuncio dei quattro astronauti della missione Artemis II che riporterà l’uomo sulla Luna. Si tratta di un’occasione unica per costruire e giocare con i modelli ispirati alle missioni spaziali della NASA e non solo.

Set LEGO per festeggiare Artemis II: le nostre scelte

I cinque set LEGO in offerta che abbiamo scelto per te sono:

LEGO 60350 City Base di Ricerca Lunare: un set che ti permette di costruire una base lunare con tre moduli, una cupola trasparente, una serra, una parabola e una bandiera. Il set include anche sei minifigure di astronauti, un rover lunare e vari accessori. Il set è in offerta a 75 euro invece di 99,99 con coupon.

LEGO 60348 City Rover Lunare: questo set ti dà la possibilità di costruire un rover lunare con una cabina aperta, un braccio meccanico, una telecamera e un contenitore. Il set include anche due minifigure di astronauti e vari accessori. In offerta a 25 euro invece di 34,99 con coupon.

LEGO 60349 City Stazione Spaziale Lunare: un set ideato per dar vita ad una stazione spaziale lunare con quattro moduli abitativi e scientifici. La stazione ha anche quattro pannelli solari orientabili e una navetta Orion agganciabile. La confezione include tre minifigure di astronauti e vari accessori. Il set è in offerta a 56,99 euro invece di 59,99.

LEGO 60354 City Missioni di Esplorazione su Marte: un set che ti permette di costruire un modulo di atterraggio su Marte con una rampa apribile, un drone esplorativo e una sonda robotica. Il set include anche delle minifigure di astronauti e vari accessori. Il set è in offerta a 26,99 invece di 29,99.

LEGO 60351 City Centro Spaziale: il set più grande e completo che ti permette di costruire un centro spaziale con una rampa di lancio per il razzo Space Launch System (SLS), una torre mobile, un centro di controllo e una piattaforma girevole. Il set include anche il razzo SLS con la capsula Orion, sei minifigure di astronauti e vari accessori. Il set è in offerta a 136 euro invece di 149,99.

I cinque set LEGO visti qui sono anche un’offerta educativa perché ti permettono di apprendere e approfondire i concetti scientifici e tecnologici legati all’esplorazione spaziale.

Potrai scoprire come funzionano i razzi, le stazioni spaziali, le basi lunari, i rover lunari e i moduli di atterraggio. Potrai anche conoscere le sfide e le opportunità che attendono gli astronauti sulla Luna e su Marte.

Non perdere dunque questa occasione e scegli i tuoi set preferiti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.