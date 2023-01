5 oggetti tech (quasi) GRATIS su Amazon: costano tutti 1 centesimo

Su Amazon ci sono occasioni assurde, oggetti che praticamente prendi gratis, investendo solo qualcosa per le spedizioni. Dai un’occhiata a questi 5 prodotti tech a 1 centesimo, è assurdo.

Un praticissimo hub USB 4 in 1 con interruttori per gestire in totale autonomia l’accensione e lo spegnimento di ogni periferica collegata. Prendilo a 0,01€ con 5,49€ di spedizioni.

Il secondo prodotto è un praticissimo mouse wireless super compatto, dotato di pulsanti rapidi di gestione e rotella. In dotazione, anche la chiavetta per la connessione al PC. Prendilo a 0,01€ con spedizioni di 5,49€.

I terzo gadget è questo praticissimo supporto magnetico per smartphone, che colleghi facilmente alla bocchetta del condizionatore e rimane ben stabile. Prendilo a 0,01€ con spedizioni di 4,59€.

A seguire, questo spettacolare orologio digitale – che somiglia al modello del più celebre brand – dotato di calcolatrice da polso, pronta all’uso in qualsiasi momento occorra. Bellissimo e dal gusto vintage, puoi prenderlo a 0,01€ con spedizioni di 5,49€.

Per finire, un praticissimo lettore MP3 incredibilmente compatto e dotato di batteria integrata ricaricabile. Aggiungi una microSD con i tuoi brani preferiti a bordo e ascolta la musica che preferisci dover avere sempre lo smartphone con te. Uno sfizio quasi vintage, che ti puoi togliere con 0,01€ e spedizioni di 5,49€.

Visto che assurdità ci sono su Amazon? Praticamente, questi 5 prodotti tech sono quasi gratis: li prendi a 1 centesimo e investi unicamente qualcosa nelle spedizioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.