5 motivi per prendere Fire TV Stick 4K Max a 39€ (poche ore ancora)

Fire TV Stick 4K Max, in promozione a 39€ per le offerte Amazon di settembre, è un affare. Perdere l’occasione di portare a casa questo piccolo concentrato di tecnologia, a un prezzo così basso, è un vero peccato. Lascia che ti racconti 5 motivi per i quali non dovresti farti sfuggire la ghiotta occasione.

Cos’è Fire TV Stick 4K Max?

Prima di tutto, qualche parola sul dispositivo. Volendo riassumere, è una “genialata”. Entrando nel dettaglio, è una chiavetta – corredata di pratico telecomando – che si collega all’ingresso HDMI di un qualsiasi televisore oppure monitor. Dopo una brevissima configurazione, ti trovi davanti a un sistema smart super avanzato: quasi un PC, basato su un’eccellente personalizzazione del sistema operativo Android.

Hai letto bene, non importa se la tua TV ha qualche anno, grazie a questa chiavetta ottieni quello che proprio non speravi, soprattutto spendendo così poco. Scarichi applicazioni, guardi serie TV, film, documentari e non solo, in streaming e on demand, Segui i canali in diretta, passando da Internet e quindi senza il fastidio del nuovo digitale terrestre. Giochi, navighi su Internet e non solo. Collega tastiera e mouse e otterrà una postazione multimediale pazzesca.

Di chiavetta di questa marca, ce ne sono diverse. Il modello “4K Max” è il più potente di tutti. Per questo, quando è in sconto, non c’è da scendere a compromessi e puntare al massimo.

5 motivi per prenderlo adesso

Sarò breve, è importante che tu riesca a percepire il valore di questo genere di prodotto:

è il più potente fra tutti i modelli: questo significa che è super fluido, veloce nell’eseguire le operazioni e ti offrirà sempre un’esperienza super soddisfacente; supporta il 4K: se anche il tuo schermo, e i contenuti che deciderai di riprodurre, lo supportano, allora potrai godere di una qualità eccezionale; supporta il WiFi 6: è l’unico modello a farlo; con il supporto a questo protocollo, se il tuo router è compatibile con lo standard, potrai godere di una connessione super fluida e velocissima, in qualsiasi contesto; hai il pieno supporto a Dolby Vision, HDR, HDR10+ e Dolby Atmos; puoi godere di un’esperienza multimediale incredibilmente completa: per come è studiata l’interfaccia utente, tutti potranno utilizzarla in modo molto semplice. Non importa se è la prima volta che ti approcci a sistemi di questo tipo oppure se li conosci e desideri ottenere il massimo: avrai un’ottima esperienza d’uso in qualsiasi contesto.

Mi sono limitata a elencarti i pregi principali di questo dispositivo, ma potrei andare oltre, aggiungendo per esempio il telecomando dotato di tasto rapido per l’interazione vocale con l’assistente vocale Alexa. Ancora, come sottovalutare la presenza della connettività Bluetooth, che permette la connessione di periferiche come mouse, tastiere, controller, soundbar e speaker e non solo.

Insomma, Fire TV Stick 4K Max in sconto a 39,99€ su Amazon è il top che si possa desiderare per l’intrattenimento multimediale. Ci sono ancora pochissime ore per approfittarne però: completa l’ordine al volo per fare il tuo affare. Le spedizioni sono super rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Sii rapido, a questo prezzo durerà solo fino alle 23.59 del 6 settembre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.