5 modi per far durare più a lungo la batteria del tuo Kindle

Il Kindle è uno dei dispositivi elettronici più amati dagli appassionati di lettura, perché permette di portare con sé migliaia di libri in un solo oggetto leggero e pratico. La sua comodità lo rende pratico, ma purtroppo può capitare di rimanere senza batteria proprio quando si sta leggendo un libro o ci si trova fuori casa. Infatti, come tutti i dispositivi elettronici, il Kindle ha bisogno di essere ricaricato periodicamente. Per evitare ogni tipo di inconveniente, ci sono alcuni accorgimenti che si possono adottare per prolungare la durata della batteria del Kindle e godersi la lettura senza interruzioni. Ecco quali sono cinque modi per far durare di più la batteria del Kindle.

Come prolungare la durata della batteria del tuo Kindle

Il Kindle è un dispositivo estremamente comodo e pratico, l’alleato ideale per la lettura in viaggio o fuori casa, senza la necessità di portare con sé libri pesanti. Per poter sfruttare al meglio il Kindle senza rischiare di esaurire la batteria, è importante ricordare di attivare la modalità aereo. Infatti, se il Kindle viene utilizzato con il Wi-Fi attivo ma non connesso a una rete, il dispositivo continuerà a cercare una connessione disponibile, consumando inutilmente la batteria.

Attivando la modalità aereo, tutte le connessioni wireless vengono disattivate, risolvendo così il problema e permettendo un risparmio significativo di energia. Nella pratica per attivare la modalità aereo sul Kindle è necessario procedere in questo modo:

Accendere il dispositivo;

Scorrere verso l’alto dal fondo dello schermo per sbloccarlo;

Scorrere verso il basso dall’alto dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide;

Toccare l’icona dell’aeroplano.

Disattiva l’aggiornamento della pagina

Un metodo efficace per gestire il consumo della batteria del Kindle è legato all’aggiornamento automatico della pagina, una delle cause più comuni di scaricamento rapido del Kindle.

Nello specifico, il Kindle esegue diverse operazioni in background, tra cui il refresh della pagina. Questa funzione, quando attivata, ricarica il display ogni volta che si gira una pagina, consumando notevolmente la batteria nel tempo. Per disattivare l’aggiornamento della pagina su Kindle è necessario procedere in questo modo:

Accendere il dispositivo;

Scorrere verso l’alto dal fondo dello schermo per sbloccarlo;

Scorrere verso il basso dall’alto dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide;

Selezionare la ruota delle impostazioni;

Selezionare la scheda Opzioni di lettura;

Disattivare il pulsante Refresh della pagina.

Pertanto, disattivare questa funzione può risparmiare energia significativa, prolungando così il tempo di lettura disponibile.

Abilita la modalità di risparmio energetico

Non solo per gli smartphone, ma anche il Kindle dispone di una modalità di risparmio energetico. L’approccio ideale per preservare la durata della batteria del Kindle è attivare questa funzione. Il risparmio energetico è un’opzione eccellente per massimizzare l’efficienza della batteria del Kindle. Una volta attivata, il dispositivo entrerà in una modalità di sospensione a basso consumo, ottimizzando così l’utilizzo della batteria. Per attivare la modalità di risparmio energetico sul proprio Kindle è necessario procedere in questo modo:

Accendere il dispositivo;

Scorrere verso l’alto dal fondo dello schermo per sbloccarlo;

Scorrere verso il basso dall’alto dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide;

Selezionate la ruota delle impostazioni;

Selezionate la scheda Opzioni del dispositivo;

Attivate il pulsante Risparmio energetico.

Modalità di sospensione manuale

Il Kindle è dotato di una modalità Sleep che consente di gestire l’uso del dispositivo e di risparmiare batteria quando non è in uso. Tuttavia, la modalità automatica si attiva quando il Kindle rimane inutilizzato per 10 minuti, il che potrebbe comportare un consumo di batteria inutile se non si sta utilizzando il dispositivo.

Pertanto, si consiglia di attivare manualmente la modalità Sleep prima che si attivi la sospensione automatica. Per farlo, basta premere una volta il pulsante di accensione situato nella parte inferiore del dispositivo.

Regolare la luminosità

La luminosità del display è un altro fattore che influisce sulla durata della batteria del Kindle. Usare il Kindle con una luminosità troppo elevata, consumerà più batteria del necessario. Per risparmiare batteria, è possibile regolare la luminosità del display in base alle condizioni di luce ambientale e alle vostre preferenze. Per regolare la luminosità del Kindle è necessario procedere seguendo questi passaggi:

Accendere il dispositivo;

Scorrere verso l’alto dal fondo dello schermo per sbloccarlo;

Scorrere verso il basso dall’alto dello schermo per aprire il menu delle azioni rapide;

Toccare l’icona della lampadina;

Usare le barre di scorrimento per regolare la luminosità e la temperatura del display.

Utilizzare il cavo di ricarica originale

Infine, è fondamentale, dal punto di vista tecnico, utilizzare solo accessori originali per il Kindle, come il caricatore. Questa può sembrare una precauzione banale, ma in realtà è essenziale sia per preservare la durata del Kindle nel tempo che della batteria. L’uso di cavi non idonei o non ufficiali può causare una dispersione di energia o un sovraccarico della batteria, danneggiandola in modo permanente. Pertanto, è essenziale utilizzare il cavo originale fornito al momento dell’acquisto per caricare il proprio Kindle.