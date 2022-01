5 metri di striscia LED smart WiFi a 17€: OFFERTACCIA Amazon

La tua casa si trasforma in un attimo con questa striscia LED che ne sa una più del solito. Economica ma portentosa, non puoi avere dubbi sulla sua qualità ma soprattutto sull'effetto che riesce a creare. Con una lunghezza di 5 metri la installi in un secondo ovunque tu voglia, ma se la vuoi accaparrare a soli 17 euro faresti bene a cliccare all'istante su “acquista ora”. Ovviamente prima di aggiungerla al carrello spunta in un click la casella del coupon su Amazon e concludi un ottimo acquisto.

Striscia LED ultra intelligente: spesa minima, resa massima

Una buona striscia LED deve definirsi così perché ti permette di godere anzitutto di ottima qualità, ma poi anche di varie funzioni. Questa in particolare si supera all'istante grazie alla sua certificazione IP65 che la rende persino impermeabile. Bagno ultra tecnologico? Da oggi puoi creare un'atmosfera da urlo anche lì.

Con la sua striscia biadesiva la attacchi in un momento ed entra subito in funzione. La gestisci come vuoi ossia con smartphone, telecomando, voce. Infatti è compatibile sia con Amazon Alexa che con Google Home.

Hai a disposizione una marea d'impostazioni. Anzitutto i colori sono tipo tantissimi con tanto di bianco presente perché è RGBW. In più puoi modificarne anche la luminosità per avere più luce o una situazione soft. Metti che ha anche le modalità e si sincronizza con la musica se vuoi ballare a ritmo sfrenato. Chi se ne importa se sei in casa, accendi la musica e goditi lo spettacolo.

E per finire non ti possono non citare una funzione che molte non hanno, il timer. Imposti l'ora e si accende e si spegne. Magari creando anche una routine automatizzata con i tuoi assistenti preferiti.

Acquista al volo questa striscia LED su Amazon spuntando il coupon, non fartela scappare perché costa appena 17,09€ ed è un vero affare. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.