5 lampadine smart colorate a meno di 24€, offerta BOMBA di Amazon

Approfitta di questa offerta che trovi in esclusiva su Amazon per avere 5 lampadine smart colorate Aigostar a soli 23,99 euro, invece che 42,98 euro, spuntando il coupon in pagina.

Con questo doppio sconto del 30% più coupon del 20% avrai un super risparmio garantito. In pratica pagherai ogni lampadina poco più di 4 euro, un vero affare. Con queste cinque lampadine da 7 W potrai avere in ogni stanza una luce diversa. Inoltre sono controllabili tramite l’app dedicata e anche con i comandi vocali di Alexa e Google Home. Risparmia e rendi la tua casa intelligente con una piccola spesa.

5 lampadine smart per un tocco di colore in ogni stanza

Con queste lampadine intelligenti Aigostar, non solo avrai la possibilità di rendere semplice l’accensione e lo spegnimento delle luci, ma potrai anche regolare il colore che preferisci. Scegli fra 16 milioni di colori e regola la luminosità dal 10% fino al 100%. Imposta una luce bianca, fredda o calda in base all’atmosfera che preferisci creare. Essendo lampadine a LED avrai un notevole risparmio e un’ottima illuminazione.

Grazie all’app AigoSmart riuscirai a controllare tutte le tue luci collegate tramite il tuo dispositivo come smartphone o tablet. Lo potrai fare anche mentre sei fuori casa. Oppure gestisce il tutto solo con la tua voce collegandole lampadine a un Echo che integra Alexa o Google Home. Le possibilità che avrai sono tantissime. Ad esempio puoi impostare un timer in modo da far accendere o spegnere le lampadine a orari prestabiliti. Non è necessario un hub. Per installarle basta collegarle alla rete Wi-Fi 2,4 GHz di casa e il gioco è fatto.

Non perdere questa strepitosa offerta che durerà molto poco. Dovrai essere rapido, per cui vai adesso su Amazon e acquista le tue 5 lampadine smart colorate Aigostar a soli 23,99 euro, invece che 42,98 euro, spuntando il coupon in pagina. Grazie ai servizi Prime la consegna è gratuita su tutto il territorio nazionale.

