5 giochi di Super Mario per Switch da scoprire dopo aver visto il film

Hai visto il film di Super Mario al cinema e ti sei divertito a seguire le avventure dell’idraulico baffuto e dei suoi amici. Adesso ti è venuta voglia di tornare nel suo mondo colorato e pieno di sorprese.

Per fortuna, con Nintendo Switch hai a disposizione una vasta scelta di giochi di Super Mario, che ti faranno rivivere le emozioni del film e ti offriranno ore di divertimento in solitaria o in compagnia.

5 giochi di Super Mario per Switch in offerta su Amazon

Ecco cinque giochi di Super Mario per Nintendo Switch che ti consigliamo di acquistare, perfetti per ogni tipo di giocatore e occasione.

New Super Mario Bros U Deluxe: se ami l’azione platform in 2D, questo gioco fa per te. Potrai scegliere tra cinque personaggi giocabili (Mario, Luigi, Toad, Toadette e Ruboniglio) e affrontare oltre 160 livelli ricchi di sfide, nemici e segreti. Potrai anche giocare con i tuoi amici in modalità cooperativa o competitiva, fino a quattro giocatori. In più, il gioco include anche New Super Luigi U, una modalità più difficile dedicata al fratello di Mario.

Super Mario 3D World: se preferisci invece l’azione platform in 3D qui potrai esplorare un mondo vario e colorato, pieno di livelli creativi e originali. Potrai anche trasformarti in gatto con il potenziamento del gattobello e arrampicarti sui muri o graffiare i nemici. Inoltre puoi giocare con i tuoi amici in modalità cooperativa o competitiva, fino a quattro giocatori. In più, il gioco include anche Bowser’s Fury, una nuova avventura in cui dovrai affrontare un Bowser gigantesco e furioso.

Mario Kart 8 Deluxe: l’immancabile racing game dove potrai sfrecciare su oltre 40 piste ispirate al mondo di Mario e ad altri universi Nintendo, usando veicoli personalizzabili e oggetti speciali. Potrai anche giocare con i tuoi amici in modalità multigiocatore locale o online, fino a 12 giocatori. In più, il gioco include anche una modalità battaglia con otto arene esclusive e cinque tipi di sfida.

Mario Strikers Battle League Football: qualcosa di diverso, che strizza gli occhi agli amanti del calcio. Potrai formare la tua squadra scegliendo tra i personaggi di Mario e altri universi Nintendo, ognuno con le sue abilità e caratteristiche. Potrai anche usare oggetti speciali per sabotare gli avversari o scatenare mosse superpotenti. Potrai anche giocare con i tuoi amici in modalità multigiocatore locale o online, fino a quattro giocatori. In più, il gioco include anche una modalità storia in cui dovrai scalare le classifiche della Battle League e affrontare sfide sempre più difficili.

Super Mario Odyssey: Chiudiamo con il capolavoro per antonomasia. In Odyssey potrai viaggiare in giro per il mondo a bordo di una nave volante e visitare luoghi incredibili e variopinti, come una città moderna, una giungla tropicale o un deserto ghiacciato. Potrai anche usare le incredibili abilità di Cappy, un cappello parlante che ti permette di possedere e controllare oggetti, animali e nemici. Scoprirai segreti e sorprese in ogni angolo e raccogliere le lune di energia per potenziare la tua nave e salvare la principessa Peach dai piani di matrimonio di Bowser.

Questi sono solo cinque dei tanti giochi di Super Mario per Nintendo Switch che puoi trovare su Amazon. Se vuoi rivivere le emozioni del film e divertirti con il mondo di Mario, non perdere l’occasione di acquistarli. Per tutti i giochi è prevista la spedizione Prime e in alcuni casi anche uno sconto.

