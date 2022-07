5 genialate tech da portare in spiaggia a 29€

Le vacanze estive sono arrivate e per godersi al massimo le ferie c’è chi preferisce la montagna e chi ama il mare. Per gli assidui frequentatori della spiaggia, segnaliamo una serie di prodotti tecnologici perfetti da portare con sé al mare o a bordo piscina.

5 gadget tech per mare e piscina

Speaker Bluetooth JBL GO 3

Il primo accessorio da mettere in borsa è una cassa bluetooth compatta, che sia abbastanza potente per ascoltare la musica in gruppo e all’apperto e che resista bene a schizzi d’acqua, salsedine e sabbia. Il modello che vi consigliamo e il GO 3 di JBL, una soluzione resistente e davvero compatta per portare la propria musica preferita in barcao a bordo piscina. Non manca la certificazione IPX67 e il produttore dichiara oltre 5 ore di autonomia con una sola carica, ricarica che avviene via USB anche tramite power bank.

Anker Soundcore Life P2 Mini

Per chi preferisce ascoltare la musica in solitaria, sul lettino in spiaggia o a bordo piscina, segnaliamo un forte sconto sulle cuffie bluetooth Soundcore Life P2 Mini. Dotate di certificazione IPX5 contro acqua e polvere, questo modello ha un design fantastico e una custodua piuttosto compatta e in grado di fornire fino a 32 ore di autonomia con una sola carica. Disponibile in offerta su Amazon a 29,99€ invece di 39,90€.

Power Bank solare 20.000 mAh

Potentissimo power bank da 20.000 mAh con ricarica rapida e alimentazione tramite luce solare. Su un lato abbiamo un enorme pannello solare, che immagazzina la luce del solare all’interno della batteria integrata, mentre l’altro lato è dominato da una potente torcia LED. Questo power bank è impermeabile ed è perfetto per ricaricare smartphone, tablet e molti altri dispositivi tecnologici mentre si è in spiaggia, in barca o a bordo piscina. Oggi si trova in vendita su Amazon a 29,99€.

OPPO Band Sport

La smart band di OPPO si trova in offerta su Amazon a 24,99€, è perfetta per tracciare l’attività fisica e contare i passi durante le vacanze. Resiste all’acqua fino a 50m di profondità, quindi è perfetta da portare al mare.

Custodia impermeabile smartphone

Non tutti gli smartphone sono impermeabili, specialmente all’acqua salata, quindi è buona norma dotarsi di una custodia resistente all’acqua per le vacanze estive. Questo modello è perfetto e costa solo 10,99€ su Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.