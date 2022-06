5 genialate per lo smartphone a di 10€ su Amazon

Piccole genialate, accessori particolarmente utili per il tuo smartphone, che ti permetteranno di ottimizzare l’utilizzo del tuo smartphone. Da Amazon le prendi a meno di 10€ e (forse) non le conosci. Dai un’occhiata all’intera selezione e scegli quelli che ti piacciono di piacciono di più. Su tutti, se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni assolutamente rapide e gratuite.

Accessori geniali per smartphone a meno di 10€ su Amazon

Una bella selezione di accessori per il tuo device che risultano contemporaneamente utili, sfiziosi e – soprattutto – super economici. Li porti a casa investendo pochissimo e non ci sono delusioni.

Il primo gadget è il telecomando per scattare selfie o foto panoramiche a distanza, senza toccare il tuo dispositivo. Lo colleghi in Bluetooth e il gioco è fatto. Lo porti a casa a 7,99€.

Il secondo prodotto è questa spettacolare custodia impermeabile per il tuo dispositivo. L’ideale da portare in spiaggia perché è impermeabile e risparmierà al tuo prezioso dispositivo il contatto non solo con l’acqua, ma anche con la sabbia. Lo porti a casa a 7,99€ (spunta il coupon in pagina).

Il terzo gadget è il mio preferito. Si tratta di una chiavetta USB dotata di doppia uscita. Una di queste è di tipo C e ti permette la connessione direttamente allo smartphone. In questo modo, scarichi file e li sposti da un dispositivo all’altro senza alcun problema. L’edizione da 64GB la prendi a 7,99€.

Il quarto accessorio da avere è questo cavo 3 in 1. Un prodotto incredibilmente pratico perché di permette, anche da una sola porta USB, di ricarica contemporaneamente fino a 3 dispositivi. A disposizione hai tutte le porte necessarie: USB C, microUSB e Lightning. Lo prendi a 6,99€.

Per finire, un gadget utilissimo per la protezione della porta di ricarica da fattori esterni. Le inserisci come se inserissi un cavetto e sei a posto. Il kit da 4 pezzi per porte USB C (smartphone Android) lo prendi a 5,99€. La versione per iPhone – in kit da 4 pezzi – lo porti a casa a 8,95€.

Quanti di questi accessori conoscevi già? E quanti ne hai? Come vedi, basta veramente poco per ottimizzare l’utilizzo dello smartphone con queste genialate. Su Amazon le trovi tutte a meno di 10€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.