5 gadget ASSURDI (e utilissimi) che prendi a meno di 10€ da Amazon

Pronto a trovare soluzioni semplici a problemi fastidiosi? Questi 5 gadget assurdi sono su Amazon a meno di 10€ e sono incredibilmente utili. Geniali, efficaci e semplici da usare: spesso basta veramente poco per semplificare la vita quotidiana.

Dai un’occhiata a tutti, scegli i tuoi preferiti e completa l’ordine velocemente, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Qualche problema di carrozzeria ammaccata? Bene, con il primo gadget, basterà un po’ di acqua bollente per risolvere eliminare piccole ammaccature dell’auto. Semplicemente, bagni bene (e riscaldi) la parte interessata, attacchi questa ventosa e tiri. Con poco sforzo, l’ammaccatura dovrebbe risolversi. Provare per credere! La prendi a 6€ circa appena.

Per i MacGyver della cucina, questa coppia di utensili è imperdibile. In sostanza, con loro due puoi aprire tutto, ma proprio di tutto. Il primo è un 5 in 1: apribottiglie, apri lattine, svitatappi in plastica (di quelli troppo duri), apri lattine, apri barattolo. Il secondo utensile (ce l’ho e guai a chi me lo tocca!) è 4 in 1 portentoso: finalmente posso aprire senza sforzo qualsiasi tappo di barattolo, di ogni dimensione. Come una sorta di “pinza” li aggrappa al tappo ed è impossibile che non sviti! Entrambi li porti a casa in kit a 8,99€ appena.

Basta posate che “oh, la rimetto a lavare perché qui è ancora sporca“. Succede perché le spugne non rappresentano proprio il mezzo ideale per pulirle, una spazzola – meglio se simile a questa bocca sorridente un po’ inquietante – è quello che serve. A mio avviso è una genialata: inserisci forchetta, coltello o altro al centro e in un attimo completi la pulizia in modo assolutamente efficace e senza brutti residui incrostati. Soprattutto, terrai a bada il rischio di tagliarti con il coltello, mentre cerchi di lavarlo. Questo aggeggio geniale – firmato dal celeberrimo Joseph Joseph – lo prendi a 9,99€ appena.

“Devo prendere mezza pillola al giorno per 7 giorni”. Si fa facile a dirlo, molto più complesso a farlo: coltelli, pillole chiuse nei fazzoletti e via di pugni, che alla fine lasciano solo la mano dolorate mentre lei è ancora lì, bella intera! Qualcuno ha deciso di risolvere ed è così che nasce il (benedetto) tagliapillole. Pratico, compatto e facile da portare in giro, è super semplice da usare e il bello è che costa pochissimo: prendilo a 4,99€ appena.

Alzi la mano chi ha perso, rotto o rovinato il tappo della vasca o del lavandino e non riesce a trovarne uno di ricambio. Basta cercare ricambi, sono superati! Questo aggeggio in silicone – realmente efficace – è quello che ci serve. Basta sistemarlo sul tappo e il peso dell’acqua farà il resto. Incredibile, ma vero: finalmente ho potuto utilizzare di nuovo la vasca per fare un bagno caldo e non solo una veloce doccia. Universale e riutilizzabile all’infinito, puoi prenderlo a 5,99€.

Non dirmi che questi gadget assurdi non risultano la soluzione a uno dei piccoli problemi quotidiani che capitano anche a te. Da Amazon li prendi a meno di 10€ e le spedizioni sono rapide e gratuite se sei abbonato ai servizi Prime. Prodotti soggetti a disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.