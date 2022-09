5 curiosità GENIALI a meno di 10€ su Amazon: le vorrai tutte

Su Amazon ci sono prodotti che stimolano la curiosità e attirano l’attenzione. Belli, utili, unici nel loro genere: ognuno ha le sue caratteristiche. Ne ho selezionati 5, a meno di 10€, che prendi con spedizioni rapide e gratuite, se sei abbonato ai servizi Prime.

Una torcia come portachiavi, di quelle di qualità però. Non sottovalutarne l’importanza, ti servirà prima o poi e ne comprenderai l’utilizzo. Compatta, luminosissima e di qualità, quella di Varta la prendi a 5,99€ appena.

Signori, possiamo mettere via la cassetta degli attrezzi. La chiave universale è una genialata pazzesca: viti, bulloni, dadi, ganci. Puoi aggrappare e avvitare o svitare di tutto, praticamente. Un prodotto spettacolare, che agganci al tuo trapano o al manico che hai in casa e – grazie alla tecnologia con cui è concepito – sostituirà gran parte degli utensili che utilizzi. Il prezzo del modello originale? Ridicolo: puoi prenderla a 9,95€ appena.

La tua ansia per la fotocamera frontale (o per la webcam del PC), finisce qui. Non ce l’avevi? Beh, dovresti: può attivarsi “da sola” in qualsiasi momento a causa – ad esempio – di malware. Oppure, banalmente, può essere attivata da un’app dello smartphone, alla quale abbiamo dato il permesso per sbaglio. Ecco, il miglior modo per proteggersi rimane sempre uno: il copri fotocamera. Progettato per essere usato su smartphone, PC e tablet, ha un design a scorrimento praticissimo: quando serve, lasci a vista la camera, diversamente la copri. Il pacco da tre pezzi lo prendi a 5,39€.

Torniamo verso il fai da te, con un’altra autentica genialata. La polsiera magnetica sarà il tuo più fedele alleato durante i lavori di manutenzione, le operazioni più delicate, quei momenti in cui sei sulla scala, ma ti servono delle viti: in un sacco di momenti. Affida a lei viti, bulloni, dadi e non solo: i potenti magneti li tengono ben saldi e tu mantieni le mani libere. E poi, vuoi mettere l’effetto di sfoggiarla al polso? Te l’accaparri a 7,99€ appena.

Per finire, un gadget spettacolare, oltre che utilissimo e potente. Il cavo smart – dorato di display – arriva a ben 100W di potenza supportata ed è quindi perfetto per ricaricare lo smartphone, il tablet e anche il PC. Ancora, puoi utilizzarlo per trasferire i dati in modo super veloce, sfruttando le due uscite USB C. Attualmente in promozione, devi solo spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine per averlo a 9€ circa appena.

Visto che interessanti gadget puoi trovare su Amazon a meno di 10€? Prodotti utili e curiosi, che potrai sfruttare subito. Ricorda: se sei abbonato ai servizi Prime, godi di spedizioni super rapide e gratuite.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.