La mole di acquisti online si intensifica con l’avvicinarsi delle feste di Natale e non cala fino a che non sono finite. Durante tutto questo periodo si distribuiscono diversi attori. In questi giorni ci sono i precisini che programmano tutto e non voglio arrivare troppo sotto data.

Poi arrivano quelli dell’ultimo minuto che pensano ai regali a ridosso dei giorni rossi con il pericolo che le spedizioni non riescano ad arrivare per tempo. Infine ci sono i ritardatari, ovvero quelli che nonostante sono in ritardo procedono ad acquistare i regali senza farsi troppi problemi, tanto la scusa è sempre pronta: “Colpa dei corrieri”.

Qualsiasi persona tu sia tra queste tre tipologie una cosa è certa: mai abbassare la guardia. Questi sono i giorni in cui hacker e cybercriminali intensificano le loro truffe facendo aumentare le vittime di frode. Quindi è importantissimo evitare 5 cose quando acquisti online.

5 cose da non fare quando acquisti online

Queste regole comportamentali non valgono solo in questo periodo, ma sono utili sempre perché gli attori malevoli del Web non si riposano mai. Scopriamo quindi quali sono queste 5 cose da evitare quando acquisti online. Per facilità le elenchiamo in ordine di importanza.

Mai sopravvalutare le proprie capacità di difesa. Quando si tratta di navigazione e acquisti online è importantissimo dotarsi di strumenti validi per proteggere i propri dati personali. Basta un secondo per trovarsi in un mare di guai. In gioco non ci sono solo email, account e password, ma anche carte di pagamento, dettagli bancari e quindi i propri risparmi. Scegliere una buona VPN per proteggersi è indispensabile. Evita di cliccare su link di dubbia provenienza. In questo periodo tutti noi riceviamo tantissime email, messaggi di testo e chat promozionali. Meglio evitare di andare sulla pagina dell’offerta direttamente. Prenditi il tempo per valutare se la proposta commerciale è reale o “troppo bella per essere vera”. Vai sul sito ufficiale tramite Google digitando il nome dell’azienda o dell’e-commerce. In questo modo ti proteggerai da possibili attacchi di phishing e smishing. Non acquistare su siti internet che non conosci o che sono poco conosciuti. Lasciarsi prendere dall’emozione di un’offerta limitata davvero invitante, ma che termina entro pochi minuti non è mai la scelta migliore. Il più delle volte dietro queste promesse si nasconde una pericolosa truffa. Sono davvero tante le vittime che rimangono senza soldi e senza merce perché hanno effettuato i propri acquisti online su e-commerce fraudolenti. Se possibile evita di acquistare con carta di credito o di debito. Meglio optare per metodi alternativi che includono anche un’assicurazione sui tuoi acquisti online. Tra quelli più famosi spicca per serietà e fiducia PayPal che, tra l’altro, permette anche di dividere un pagamento di importo uguale o superiore ai 30 euro in 3 rate a tasso zero. Dubita sempre di concorsi a premi o questionari che offrono regali esagerati come iPhone 14, Samsung Galaxy S22 Ultra, iPad e altro di simile. Non compilare mai format che chiedono i tuoi dati personali e i numeri della carta di credito per ricevere a casa tua questi premi. La maggior parte delle volte si tratta di truffe create appositamente per rubare le tue informazioni sensibili, clonarti la carta di pagamento e rubarti denaro.

