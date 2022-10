5 buone abitudini per non dare in pasto i tuoi dati online

Secondo un recente studio condotto dal team di cybersecurity NordVPN, il 33% delle persone connesse a internet cancellerebbero i loro dati online se potesse. Questo perché preoccupati di finire in pasto ad attori malevoli e minacce pericolose.

Di queste, il 45% pensa che non ci sia una ragione per cui il proprio nome e i propri dati si trovino su internet. Mentre il 42% si sente sfruttato. Ma come puoi evitare che le tue informazioni personali finiscano nel Web o siano utilizzate per vari scopi?

Esistono 5 buone abitudini che ti permettono di evitare di dare in pasto i tuoi dati online. Alcune sono principalmente comportamentali, altre si affidano a professionisti in campo di sicurezza informatica e privacy. Prima di vederle tutte ricorda una cosa.

Le minacce online stanno diventando sempre più pericolose, tanto che da soli non possiamo fare molto. Abbiamo perciò bisogno di una difesa forte e aggiornata. Ecco perché ti parlo di NordVPN. Questo provider è tra le migliori VPN al mondo.

Installarla sui tuoi dispositivi significa attivare una protezione costante che rende la tua navigazione online completamente anonima, crittografata a livello militare e protetta da malware, tracker, annunci pubblicitari e cybercriminali.

Come proteggere i tuoi dati e non darli in pasto online a tutti

Esistono 5 buone abitudini in grado di proteggerti dai pericoli online. Solo tu puoi decidere se mettere al sicuro i tuoi dati oppure no. Perciò dai un’occhiata a questi consigli e prova a metterli in pratica il prima possibile. Ne gioverai tu e tutte le persone con cui li condividerai.

Utilizza password complesse. Scegliere bene le credenziali di accesso ti dà un vantaggio contro i cybercriminali che vogliono rubare la tua identità digitale. Spesso i dati di molti utenti finiscono in vendita sul Dark Web perché le password a protezione dei loro account sono deboli e facili da replicare. Adotta un Password Manager che non solo protegge le tue credenziali, ma è in grado di generare password inviolabili. Io lo uso da almeno quattro anni. Scegliendo NordVPN avrai proprio questo strumento integrato nell’app così da proteggere account, portafogli online, identità digitale e tanto altro. Non partecipare a sondaggi che promettono premi. Non cadere nelle trappole di phishing tramite email come avvisi di accesso anomalo al tuo conto, blocco di account se non aggiornato e simili. Cliccare su link di dubbia provenienza, anche solo per curiosità, è una brutta abitudine. Spesso i cybercriminali utilizzano software Keylogger che iniziano a registrare ciò che digitiamo con la tastiera senza la necessità che confermiamo ciò che abbiamo scritto su una pagina o su un modulo online. Evita di sentirti invulnerabile. Attiva un antivirus per proteggerti da malware tracker e altre minacce che sul Web vivono e si nutrono della spavalderia degli utenti troppo sicuri di sé. Scegliendo NordVPN ottieni anche Threat Protection che ti eviterà attacchi pericolosi. Non navigare online senza prima aver attivato una VPN. Questo è importantissimo perché spesso non sono solo gli attori malevoli a carpire i nostri dati, ma anche aziende di marketing, tracker, browser e altri.

La soluzione a tutti questi mali è NordVPN. Con un unico abbonamento non solo attivi una protezione totale da qualsiasi minaccia, rendendo la tua navigazione online sicura e anonima, ma avrai anche una connessione ottimizzata, quindi più veloce e stabile per il tuo svago come streaming e gioco online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.