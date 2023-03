Xiaomi 13 5G: adesso TUO con uno sconto ESAGERATO (-20%)

Se state cercando un super top di gamma Android con processore di punta, schermo OLED compatto, dimensioni contenute e con un ottimo comparto fotografico, abbiamo il miglior device per voi, oggi anche in super sconto al prezzo speciale di 879,99€ con consegna celere in pochissimi giorni presso il vostro domicilio o presso un luogo da voi designato. Stiamo parlando del fantastico Xiaomi 13 5G, l’ammiraglia entry level della serie. Pensate che rispetto al costo di listino, si risparmia il 20%; mica poco.

Acquistandolo da Amazon avrete diritto a tantissimi vantaggi esclusivi; citiamo la possibilità di dilazionare l’importo del device in comode rate con Cofidis, la possibilità di effettuare il reso gratuito entro un mese dall’acquisto, ma non solo. Ci sono due anni di garanzia con assistenza tecnica dedicata, attiva tutti i giorni, dalle sei a mezzanotte, via chat o via telefono. È un’offerta imperdibile che ci sentiamo di consigliarvi e di prendere seriamente in considerazione, ma siate veloci. Le scorte potrebbero terminare da un momento all’altro.

Xiaomi 13 5G con lo sconto del 20%: imperdibile

Xiaomi 13 5G è un’ammiraglia compatta davvero unica; presenta uno schermo da 6,36 pollici con risoluzione FullHD+, refresh rate adattivo fino a 120 Hz, tecnologia OLED ma non solo. La versione in sconto è quella in colorazione Black che dispone di 8 GB di memoria RAM e di 256 GB di storage interno. Il processore di bordo è l’ottimo Snapdragon 8 Gen 2 di Qualcomm che abbiamo imparato a conoscere: un fulmine in tutte le operazioni, in poche parole.

Sotto la scocca troviamo anche una batteria da 4500 mAh con ricarica rapida da 67W; insomma, questo è un flagship in tutto e per tutto, con features di alto livello, con una potenza inaudita e con un comparto fotografico all’avanguardia. A soli 879,99€ non potete lasciarvelo sfuggire; Xiaomi 13 5G sarà il vostro prossimo smartphone?

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.