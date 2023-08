4 prese WiFi per controllo remoto e vocale: 24€ per una casa smart

Casa intelligente spendendo poco? Ora è possibile grazie a questa strepitosa offerta che trovi disponibile solo su Amazon. Dunque non perdertela, metti subito nel tuo carrello 4 prese WiFi Woox a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto che ti fa risparmiare 10 euro e potrai avere praticamente ogni presa smart a circa 6 euro. Assolutamente un affare. E poi sono compatibili con i comandi vocali, hanno una funzione timer e le puoi controllare anche mentre non sei in casa scaricando l’app sul tuo dispositivo mobile.

4 prese WiFi e tutta la casa è di colpo intelligente

Ogni presa è testata e supervisionata in modo da essere perfettamente sicura. Supera test di sicurezza e di qualità e ha protezioni da surriscaldamento e cortocircuito. Supporta una potenza massima da 3680 W ed essendo schuko è praticamente compatibile con la spina di qualsiasi elettrodomestico senza la necessità di ulteriori adattatori. Inoltre è compatta e quindi occupa poco spazio.

È dotata di un tasto di accensione e spegnimento ed è semplicissima da installare. Infatti ti basta scaricare l’applicazione dedicata e quindi seguire i semplici e intuitivi passaggi. Se hai un dispositivo compatibile puoi usare anche i comandi vocali di Alexa e Google Assistant per accendere spegnere tutto ciò che hai collegato. Lo puoi fare da remoto e puoi impostare dei timer in modo che i tuoi elettrodomestici si accendano e si spengano in determinati orari.

Una fantastica promozione da non perdere per nessun motivo. Quindi prima che sia tardi vai su Amazon e acquista le tue 4 prese WiFi Woox a soli 24,99 euro, invece che 34,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

