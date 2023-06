4 prese WiFi compatibili con Alexa e Google Home a 26€ su Amazon

Vuoi far diventare tutta la tua casa intelligente con una spesa piccolissima? Allora dai un’occhiata a questa offerta incredibile che ho scovato su Amazon. Se fai presto puoi mettere nel tuo carrello 4 prese WiFi firmate Nooie a soli 26,65 euro, invece che 42,99, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 38% che ti permette di risparmiare un bel po’ e di avere soprattutto 4 dispositivi eccezionali. In pratica ne avrai 4 al prezzo di 2. Con queste prese intelligenti potrai controllare i tuoi elettrodomestici semplicemente con uno smartphone o un tablet. E puoi farlo anche da remoto. Inoltre sono compatibili con i comandi vocali.

4 prese WiFi per una casa domotica a un prezzo minuscolo

Le possibilità che hai con queste 4 prese WiFi sono tantissime. Ad esempio collegandole a un elettrodomestico come un ventilatore o una macchina del caffè puoi accendere questi dispositivi prima di arrivare a casa. Così saranno subito pronti e non dovrai aspettare che la casa si raffreschi o la macchinetta del caffè si scaldi.

Puoi anche impostare un timer in modo che la presa si attivi o si disattivi in un determinato orario. Scaricando l’app avrai poi la possibilità di monitorare consumi. Sono compatibili con i comandi vocali di Alexa e Google Assistant. Inoltre l’installazione è semplicissima, non bisogna essere degli esperti. Le colleghi alla tua rete WiFi di casa, senza la necessità di un hub, e quindi segui i pochi e intuitivi passaggi in app.

Non perdere tempo perché come spesso succede queste promozioni sono limitate e scadono in poco. Per cui, prima che sia tardi, vai su Amazon e acquista le tue 4 prese WiFi firmate Nooie a soli 26,65 euro, invece che 42,99, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.