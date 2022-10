4 prese smart da mettere nel carrello: spunta il coupon WOW

Se stai rendendo la tua casa intelligente non puoi fare a meno delle prese smart, Perché acquistarle una alla volta quando puoi concludere un vero e proprio affare? In fin dei conti ti servono quindi non perdere l’occasione.

Su Amazon ti basta aprire la pagina, aggiungerle al carrello e spuntare il coupon. Prezzo finale di appena 39,99€ per 4 prese che ti semplificano la vita.

Le spedizioni non sono un problema, con i servizi Prime attivi sul tuo account non solo sono gratuite ma anche veloci in tutto il territorio italiano.

4 prese smart da amare alla follia: solo su Amazon

Un’offerta del genere è ben vantaggiosa. Se conti che in genere una singola presa smart costa dai 15€ in su, pensare di averne 4 a soli 39,99€ non poi così male.

Non ti preoccupare perché non scendi a compromessi visto il prezzo ottimo, ma anzi ti porti a casa proprio tutto ciò di cui hai bisogno. In modo particolare, queste prese ti consentono di rendere intelligenti dispositivi e elettrodomestici che non lo nascono.

Cosa devi fare? Collegale ad una spina di corrente e usale come adattatori con i tuoi prodotti. In pochi secondi diventano attive e pronte da utilizzare.

Per gestirle puoi optare per il comando da remoto attraverso l’applicazione che scarichi sul tuo smartphone o, ancora, il comando vocale se hai Amazon Alexa o Google Assistant in casa.

Le funzioni sono varie, ovviamente puoi monitorare l’energia, creare timer e così via.

Che altro dirti? Quel coupon sta aspettando soltanto te. Non perdere questa occasione e spuntalo immediatamente per portare a casa ben 4 prese smart a soli 39,99€. Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.