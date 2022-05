4 motivi per sposare IPVanish come VPN, oltre al prezzo conveniente

Con la sicurezza informatica non si scherza. Navigare nel web e acquistare online già sono due azioni che potrebbero metterti in pericolo se non proteggi adeguatamente la tua privacy. Perciò è indispensabile affidarsi a una buona VPN. Ma perché scegliere tra le tante proprio IPVanish?

Un motivo è il prezzo, infatti IPVanish è in offerta scontata del 63%, ma non è solo il costo mensile a renderla un’ottima scelta in campo di sicurezza e privacy. Ciò che offre in sé e per sé come VPN fa la differenza.

Quando attivi IPVanish a soli 3,99 euro al mese avrai tutta per te tanta sicurezza avanzata, connessioni ad alta velocità e assistenza clienti 24 ore su 24, 7 giorni su 7 da un team di esperti pronti ad aiutarti e a risolvere qualsiasi tuo problema.

IPVanish: 4 motivi per sceglierla come VPN

IPVanish è un ottima VPN che cambierà il tuo modo di connetterti a internet. Nessuna minaccia potrà avere successo quando sul tuo dispositivo è installata la sua app dedicata. Perché è così importante sceglierla? Per almeno 4 motivi:

protocollo VPN WireGuard che fornisce una velocità estrema alla tua connessione; sicurezza online facile e immediata per configurazioni desktop, dispositivi mobili, console e router; privacy potente su internet che protegge dati e posizione dallo spionaggio di terze parti; protezione dati semplificata per difendere i dati personali online con un semplice gesto.

Un aspetto importantissimo di IPVanish è che potrai proteggere ogni dispositivo che possiedi. Infatti, la licenza a 3,99 euro al mese, scontata del 63%, ti permette connessioni illimitate. Non avrai nessun limite su quanti dispositivi connettere a questa formidabile VPN.

Avrai a tua disposizione oltre 40.000 indirizzi IP, 2.000 server e più di 75 postazioni VPN. La serenità che avrai durante le tue connessioni internet è impagabile. Non dovrai preoccuparti delle tue informazioni personali e nemmeno dei tuoi dati di pagamento e bancari.

Lasciati proteggere dalla migliore VPN che tu possa avere. Scegli IPVanish a soli 3,99 euro al mese. Si tratta di un vero e proprio affare che ti regala tanta sicurezza per far dormire sonni tranquilli a te e a tutta la tua famiglia.