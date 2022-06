4 motivi per attivare una VPN prima delle vacanze

L’estate ormai è iniziata e il caldo si sta facendo sentire in tutta Italia. Questo non aiuta di certo a sopportare gli ultimi giorni che ci separano dalle tanto agognate ferie dopo un anno di duro lavoro o studio. Se stai per andare in vacanza sappi però che prima dovresti attivare una VPN.

Se è la prima volta che senti questo nome, allora ti sarà utile conoscere questo servizio davvero utile. Se invece conosci già cos’è una VPN, allora ti interesserà sapere perché è fondamentale che tu l’attivi prima di partire per le vacanze.

Iniziamo col spiegarti cos’è una VPN. Questo servizio altro non è che una protezione indispensabile per la tua privacy e per le tue informazioni personali. Infatti, ogni qual volta navighi nel Web i tuoi dati sono in pericolo a causa di cybercriminali pronti a spiarti e rubarteli.

Pensa a quante cose fai online, dagli acquisti alla gestione dei tuoi conti correnti. Magari investi anche tramite exchange di criptovalute, asset digitali, Token Non Fungibili e Fan Token. Proteggere tutto questo e molto altro non è importante, è necessario.

A maggior ragione se stai partendo per le vacanze soprattutto se la tua meta è all’estero. Ovviamente anche in Italia è fondamentale proteggere la propria privacy. Perciò dai un’occhiata ai 4 motivi per cui devi assolutamente attivare una VPN sui tuoi dispositivi.

VPN: 4 motivi per cui è meglio attivarne una

Proteggersi oggigiorno non è più un lusso, ma una necessità. Attori malevoli sono sempre pronti a far incetta di dati personali e bancari di chi, ingenuamente, naviga online senza alcuna protezione. Perciò è importantissimo affidarsi a una VPN. Se stai andando in vacanza ti farà bene conoscere questi 4 motivi:

una VPN ti protegge dalle reti WiFi sconosciute tra cui quelle pubbliche e delle strutture ricettive come hotel, ristoranti, bar e B&B; se sei all’estero potrai comunque effettuare pagamenti online in totale sicurezza grazie alla crittografia di livello militare garantita; non sprecherai i tuoi abbonamenti alle piattaforme di streaming on demand perché potrai impostare un server italiano e sarà come se tu ti fossi collegato dall’Italia; avrai accesso a tutti i contenuti che spesso sono limitati in alcune aree geografiche.

A questo punto ti starai chiedendo quale VPN acquistare? Il nostro consiglio va sulla migliore:

. Si tratta del giusto compromesso tra qualità e prezzo. Il suo servizio offre una protezione superiore a molti altri garantendo sempre anonimato e privacy, oltre a proteggerti da qualsiasi minaccia del Web come il phishing

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.