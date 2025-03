4 localizzatori Chipolo One per iOS e Android al 24% di sconto su Amazon

Su Amazon, in occasione della Festa delle Offerte di Primavera, 4 Localizzatori Chipolo One sono in promozione al 24% di sconto. Compatibili per iOS e Android, sono tra le migliori alternative ai marchi più blasonati. Acquistali adesso a soli 57 euro, invece di 75 euro. Si tratta di un’ottima occasione per tracciare chiavi, oggetti, zaini, valigie, borsette, animali e tanto altro ancora.

Ti arrivano solitamente in un giorno con consegna gratuita direttamente a casa tua o al punto di ritiro che preferisci. Tutto senza costi aggiuntivi grazie all’abbonamento al servizio Amazon Prime. Ottimi se non vuoi spendere una fortuna per i Samsung Galaxy SmartTag o per gli Apple AirTag. Insomma, si tratta di un prodotto particolarmente apprezzato e approvato da tantissimi brand.

Localizzatori Chipolo One: smetti di perdere qualsiasi cosa

Grazie ai Localizzatori Chipolo One non perdi più nulla. Perfettamente compatibili con i sistemi di tracciamento offerti sui dispositivi Apple e Android, questi Tracker Bluetooth sono estremamente precisi e assicurano una lunga durata della batteria, fino a 2 anni di autonomia dall’accensione. Ordina adesso il pacco da 4 pezzi a soli 57 euro, invece di 75 euro.

Grazie a Chipolo One puoi tracciare tutti i tuoi oggetti di valore per sapere sempre dove sono. Agganciali anche al collare del tuo cane o del tuo gatto, per sapere sempre dove sono.

Cosa aspetti? Acquistane 4 a soli 57 euro, invece di 75 euro.