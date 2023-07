330 GIGA Kena Mobile: scopri la PROMO a 6,99 euro mensili

Oggi vediamo come avere 330 GIGA di internet grazie a Kena Mobile. La promozione del momento è ora disponibile ONLINE con primo mese gratis e senza costi di attivazione. Scopri come approfittarne se passi da specifici virtuali oppure se intendi attivare un nuovo numero.

330 GIGA Kena Mobile: ecco i dettagli della PROMO

Questa esclusiva promozione estiva è attivabile in completa autonomia tramite il bottone che trovate nel prossimo paragrafo. La tariffa è richiedibile passando da Iliad, Poste Mobile, Lycamobile, Fastweb Mobile, 1 Mobile, China Mobile, Coop Voce, Daily Telecom, DIGI Mobil, Elimobile, Engan Mobile, Feder Mobile, Green, Intermatica, Ovunque, Italia Power, Spusu Italia, NetValue, Noitel, Nova, Nextus, NTMobile, Optima, Plintron, Professional Link, Rabona Mobile, Telmekom, Tiscali, Welcome Italia, Wings e Withu. In alternativa, è possibile richiedere l’attivazione di un nuovo numero.

L’offerta telefonica mette a disposizione ben 330 GIGA di traffico dati in LTE sotto rete TIM con prestazioni di velocità che possono arrivare massimo a 60 Mbps in download e 30 Mbps in upload, minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori sia mobili che fissi di tutta Italia e 1000 messaggi sempre verso tutti gli operatori mobili nazionali. Tutto questo a meno di 7 euro mensili. Questa novità è priva di vincoli contrattuali ed i costi sono chiari senza troppi fronzoli.

Inoltre, incluso nel costo mensile troviamo un bundle dedicato alla navigazione in roaming. Nello specifico sono a disposizione ogni mese ben 7 Giga di traffico internet senza alcuna spesa aggiuntiva. Viceversa, i minuti inclusi in Italia sono validi senza limitazioni anche per i viaggi all’interno dell’Unione Europea.

Costi ed altro

Richiedere l’attivazione di questa promozione è davvero semplicissimo e non comporta alcun costo iniziale. Cosa aspetti? Approfittane ora della promo estiva del momento grazie a questa iniziativa di Kena.

