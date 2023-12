30 in 1 Collection Vol 2 per Switch: MEGA sconto del 33%

Le feste sono un’occasione per condividere gioia e divertimento con i nostri cari, e cosa c’è di meglio di un gioco che unisce famiglia e amici in un’avventura divertente? 30 in 1 Collection Vol 2 per Nintendo Switch è il compagno perfetto per le tue feste, e ora puoi ottenerlo con uno sconto esclusivo del 33% su Amazon. Approfitta subito di questo affare e acquistalo al prezzo speciale di soli 19,99 euro.

30 in 1 Collection Vol 2 per Switch: tutti stanno impazzendo per questo gioco

Immergiti in sei isole esotiche, ognuna piena di giochi e sfide uniche che aspettano solo di essere esplorate. Se sei un avventuriero esperto o un neofita, ci sono sfide adatte a ogni livello di abilità. Puoi giocare da solo, invitare amici per un’epica cooperazione locale o organizzare un torneo familiare per vedere chi sarà incoronato sovrano dell’isola.

La personalizzazione è la chiave dell’esperienza di gioco, e con 30 in 1 Collection Vol 2, puoi sbloccare trofei per dare un tocco unico alla tua schermata di benvenuto. Competi con i tuoi amici e giocatori di tutto il mondo, abbassa i loro punteggi e guadagna fama nelle classifiche online. Diventa il maestro indiscusso di questa incredibile collezione di giochi!

Difendi il tuo villaggio dai Vichinghi, scala torri epiche, gioca a hockey, supera ostacoli, cambia i colori e affronta i classici come il serpente, memory o il gioco di coppa! Con oltre la metà dei giochi supportati fino a 4 giocatori, c’è spazio per tutti a questa festa di divertimento.

Questa è la migliore e più varia raccolta di giochi impegnativi disponibili su Nintendo Switch, e con un super sconto del 33% su Amazon, è il momento perfetto per aggiungere questa gemma alla tua collezione. La rigiocabilità infinita e la grafica disegnata a mano renderanno le tue feste indimenticabili. Non perdere altro tempo e acquistalo subito al prezzo incredibile di soli 19,99 euro, prima che sia troppo tardi.

