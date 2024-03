3 motivi per cui scegliere NordVPN per la propria privacy online

La difesa della propria privacy online è di vitale importanza al giorno d’oggi per mantenere al sicuro i propri dati personali e quelli più sensibili, come le coordinate bancarie e i numeri delle proprie carte di credito. Per ottenere un livello di privacy ottimale, il servizio migliore di cui dotarsi è una VPN, acronimo di Virtual Private Network, che consente di navigare in rete in anonimato senza essere tracciati.

Al momento in Italia, così come all’estero, il punto di riferimento nel settore è NordVPN. Perché? Di seguito ti elenchiamo i principali tre motivi per cui è considerata da tutti come la migliore VPN disponibile.

I 3 motivi per cui NordVPN è la migliore VPN oggi in Italia

Ecco perché NordVPN gode dello status di migliore VPN disponibile in Italia (e all’estero):

velocità : i server VPN di NordVPN raggiungono una velocità superiore di oltre il doppio rispetto a quella offerta dalla concorrenza;

: i server VPN di NordVPN raggiungono una velocità superiore di oltre il doppio rispetto a quella offerta dalla concorrenza; sicurezza : la funzionalità esclusiva Threat Protection inclusa in tutti i piani offre una protezione dai malware presenti nei file scaricati da Internet e va a bloccare sia la pubblicità invasiva dei siti web che i tracker;

: la funzionalità esclusiva Threat Protection inclusa in tutti i piani offre una protezione dai malware presenti nei file scaricati da Internet e va a bloccare sia la pubblicità invasiva dei siti web che i tracker; gaming: un’altra funzionalità proprietaria, denominata Meshnet, consente agli appassionati di gaming di godere al massimo dell’esperienza di gioco con tutti i propri amici.

Il piano di due anni di NordVPN è in offerta a partire da 3,99 euro al mese invece di 8,29 euro, con sconti fino al 63%. La promozione attualmente in corso propone anche 3 mesi gratis da regalare a un proprio amico. L’offerta è disponibile su questa pagina.