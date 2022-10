3 gadget Xiaomi a meno di 20€ per RISPARMIARE in bolletta (Amazon)

Tempo di badare ai piccoli dettagli, purtroppo, per tentare di risparmiare in bolletta. Anche in questo, Xiaomi ha all’interno del suo ecosistema una serie di prodotti che possono essere validi strumenti per riuscire nello scopo. Ne ho selezionati 3, disponibili su Amazon a meno di 20€, utili e di qualità. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

Il primo è un classico, ma in questo caso di ottima qualità. Questa lampadina smart del brand Yeelight puoi gestirla completamente con lo smartphone. Risparmi perché decidi in qualsiasi momento quando accenderla o spegnerla e puoi anche regolare l’intensità luminosa. Inoltre, l’assorbimento energetico massimo è irrisorio (8,5W). La prendi a 15,99€.

Il secondo prodotto è un termometro compatto e super preciso, che misura anche il livello di umidità, oltre alla temperatura. Questo tipo di prodotto è decisamente utile in contesti specifici. Ad esempio, se il termostato dei tuoi termosifoni è posizionato in un punto della casa notoriamente troppo freddo – o troppo caldo – rischi di avere un funzionamento dell’impianto che non rispecchia la realtà. Con un dispositivo di questo tipo, posizionato in modo strategico, avrai sempre dati effettivi e attendibili a riguardo della temperatura ambientale e persino del livello di umidità. Inoltre, è dotato di Bluetooth: puoi collegarlo tramite applicazione allo smartphone e verificare i dati tramite applicazione. Te l’accaparri a 11€ circa appena.

Il terzo gadget è la celeberrima luce da notte, dotata di sensore di movimento fino a 6 metri di distanza. Un prodotto compatto, funzionante tramite batteria e quindi perfetto da portare in giro al buio. Rileva i tuoi movimenti e si accende in automatico. In questo modo, se di notte è necessario spostarti da un ambiente all’altro, non sarà necessario accendere le luci di casa. Dotata di supporto magnetico, puoi prenderla a 14,90€ adesso.

Qual è il tuo preferito fra questi gadget di Xiaomi per risparmiare in bolletta? Li prendi a meno di 20€ adesso e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

