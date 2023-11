256 capsule Crema e Gusto, FUORITUTTO Lavazza per Black Friday

Se hai una macchinetta Lavazza A Modo Mio, oggi hai fatto jackpot. Lo sconto non è elevato ma la convenienza è tanta se metti a confronto il prezzo con quello che trovi al supermercato. Se poi ti piacciono i caffè dal gusto intenso e cremoso, che dire: queste 256 capsule Crema e Gusto sono quelle che fanno al caso tuo.

Con il Black Friday di Amazon in corso, hai l’occasione di portare a casa questo multipack colossale. Vai avanti per mesi e mesi senza doverti preoccupare delle capsule che stanno finendo. Collegati e completa l’acquisto con soli 49,90€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia se hai un abbonamento Amazon Prime attivo sul tuo account.

Crema e Gusto, le migliori capsule di Lavazza in offerta

La linea Crema e Gusto è una delle migliori sul mercato, non lo neghiamo. Se sei amante dell’espresso cremoso e dal gusto forte, questa è la miscela che fa al caso tuo. Con la maestria di Lavazza, poi, ti gusti una tazzina perfetta ogni volta che ne ha voglia e soprattutto con un’esperienza finale che non ha niente da invidiare al bar.

Come ti dicevo, in questo multipack sono contenuti 256 pezzi in totale. Il particolare più comodo è che sono divisi in 16 confezioni da 16 pezzi ciascuna così preservi l’aroma di quelle inutilizzate e non rischi di perdere qualche sapore per strada.

La miscela è arabica con tocchi di cioccolato e frutta secca per un feeling in bocca dalle note ricche. Come intensità siamo sui 12/13 quindi stai attento: una volta che ne bevi una tazzina vai in giro come una molla per tutto il giorno!

Detto questo, ti ripeto che il prezzo è conveniente rispetto a quello che trovi spesso al supermercato. Cosa aspetti? Se hai una macchinetta Lavazza A Modo Mio, è la tua occasione. Acquista 256 capsule Crema e Gusto su Amazon a soli 49€.

