214€ in MENO su eBay per Redmi Note 12 Pro 5G: FOLLIA privarsene

Se vuoi farti un gran bel regalo di Natale con qualche giorno di anticipo, l’eccellente mediogamma Redmi Note 12 Pro 5G è in super sconto su eBay al prezzo più conveniente di sempre. Infatti, sfruttando il calo drastico del 48%, il device del colosso cinese può essere tuo al prezzo regalo di appena 235€ con tanto di consegna rapida e gratuita – stiamo parlando di un risparmio sulla carta di ben 214€.

Redmi Note 12 Pro 5G è amatissimo in tutto il mondo per il suo incredibile rapporto qualità/prezzo, il design dal forte sapore premium e una scheda tecnica in grado di soddisfare tutte le tue personali esigenze senza mai un passo falso.

Redmi Note 12 Pro 5G crolla del 48% su eBay al nuovo minimo storico: occasione imperdibile

Innanzitutto, il display: il device di Redmi è pronto a lasciarti a bocca aperta con il suo pannello da 6.67 pollici ad altissima risoluzione e super smooth a 120 Hz con tanto di tecnologia Dolby Vision per immagini sempre eccellenti. Sotto il cofano, inoltre, trova posto un potentissimo processore octa core con 6 GB di RAM, una mega batteria da 5000 mAh con ricarica rapida da 67W e tecnologia audio Dolby Atmos per un sound potente e avvolgente.

Come se non bastasse, c’è molto di fascia alta anche dal punto di vista fotografico dov’è possibile notare un comparto multiplo con un sensore principale da 50MP per scattare foto mozzafiato e registrare video sempre ad altissima risoluzione.

Insomma, cosa stai aspettando? Metti subito nel carrello di eBay l’eccellente mediogamma di Redmi e preparati per riceverlo a casa in appena 48 ore con la consegna rapida e gratuita.

