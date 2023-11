200 capsule KIMBO per Nespresso, gusto inconfondibile per espresso TOP

Non si può negare: il caffè a Napoli ha un gusto specifico e se tu ami un espresso forte, cremoso e che davvero ti dia una botta di adrenalina allora è quello che fa al caso tuo. Come replicarlo a casa? Naturalmente con KIMBO che in questo è praticamente l’eccellenza. Per questo motivo, se hai una macchinetta Nespresso, ti consiglio queste 200 capsule nella miscela “Espresso Napoli” perché in questo caso, un nome è una garanzia.

Visto che siamo i maghi del risparmio, ti faccio sapere che su eBay hai il doppio sconto che ti aspetta. Con il codice “NOVEDAYS” il prezzo finale scende ad appena 31,53€ quindi non perdere la tua occasione.

Le spedizioni sono naturalmente gratuite e rapide in tutta Italia.

Caffè KIMBO, 200 capsule da gustare in libertà

Realizzate appositamente per le macchinette della Nespresso, queste capsule della KIMBO racchiudono al loro interno tutta Napoli. Non per niente la miscela è dedicata proprio all’arte del caffè della città partenopea per farti gustare un espresso perfetto in qualsiasi momento della giornata.

Con un’intensità di 10 su 13 e un gusto intenso e dalla consistenza cremosa, questo caffè ti sveglia al mattino e ti dà la carica durante la giornata.

Come ti dicevo, l’offerta ti mette a disposizione ben 200 capsule che arrivano in confezioni da 10 ciascuna. In questo modo puoi sia conservale più comodamente che preservare il gusto e l’aroma per più tempo.

Per riceverle a casa non devi far altro che collegarti su eBay. Approfitta del doppio sconto e usa il codice “NOVEDAYS” in fase di pagamento per pagare appena 31€.

Le spedizioni? Come ti dicevo, sono gratuite e rapide in tutta Italia. Affrettati perché il codice non rimarrà disponibile ancora per molto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.