20 mascherine FFP2 CE a 14€ su Amazon: prezzo eccellente

Una scorta da 20 pezzi di mascherine FFP2, naturalmente certificate CE, a 14€ circa appena su Amazon. Un prezzaccio, considerando l'impennata attuale dei prezzi. Completa l'ordine al volo e godi di spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime.

Mascherine FFP2 CE: prezzo top su Amazon

Un DPI (dispositivo di protezione individuale) che ormai non ha bisogno di presentazioni. Il più consigliato, il cui utilizzo è ormai obbligatorio in diversi contesti. Un modo valido per proteggersi e per proteggere gli altri.

Con l'aumento esponenziale della domanda nell'ultimo periodo, sono schizzati anche i prezzi. Ormai è sempre più difficile trovarle a meno di 1€, più facile che sfiorino i 2€ addirittura, anche online.

Fortunatamente, c'è ancora possibilità di fare piccoli ottimi affari, scovando le inserzioni che ancora non sono state assaltate dagli utenti più attenti. Per questo, non ho esitato a segnalarti la possibilità di prendere un pacco da 20 pezzi a 14,89€ da Amazon con spedizioni rapide e gratis, garantite dai servizi Prime. Naturalmente, si tratta di mascherine FFP2, assolutamente dotate di certificazione CE: sinonimo di sicurezza. Completa al volo l'ordine per approfittarne, sono sicura che dureranno pochissimo.