2 Videocamere di sorveglianza a soli 41€?! Sì grazie al Black Friday

Nel caso non conoscessi il marchio Blink, è un’azienda di sicurezza domestica di proprietà di Amazon stessa. Grazie al Black Friday 2023 potrai acquistare 2 videocamere di sicurezza Blink Mini a soli 41,98€ al posto dei classici 69,98€. Questo è uno sconto davvero ottimo, dato che ti permetterà di risparmiare ben 28€!

2 videocamere di sicurezza al prezzo di 1!

Blink Mini è una videocamera di sicurezza smart pensata per essere installata all’interno della vostra abitazione o ufficio che sia, la quale offre un’ampia gamma di funzionalità a un prezzo accessibile. Con una qualità video HD a 1080p, la videocamera offre una visione nitida di ciò che accade in casa tua, sia di giorno che di notte. Dotata anche di rilevazione di movimento, ti avviserà quando qualcuno o qualcosa entra nel suo campo visivo. Non manca poi l’audio bidirezionale che consente di parlare con persone o animali domestici vicini a quest’ultima.

I video possono essere salvati localmente con Sync Module 2 e una chiavetta USB, ma anche nel Cloud con un abbonamento Blink. L’azienda offre una prova gratuita di 30 giorni del piano d’abbonamento, il quale ti consente di provare la funzione di archiviazione cloud prima di acquistare un abbonamento.

Blink Mini è facile da installare: basta infatti collegarla alla presa di corrente, connetterla al Wi-Fi e seguire le istruzioni sull’app Blink Home Monitor. La videocamera è compatibile anche con Alexa, quindi puoi usarla con i comandi vocali per attivare la Live View, attivare e disattivare la videocamera e altro.

Questo è davvero un’ottimo affare che ti permetterà di risparmiare il 40% e renderà più sicura la tua casa. Compra subito le 2 videocamere di sicurezza Blink Mini a soli 41,98€ invece di 69,98€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.