2 TB in cloud al prezzo più basso di sempre: con Internxt bastano 26,98 €/anno

Accedere a 2 TB in cloud non è mai stato così conveniente: la nuova offerta di Internxt, infatti, garantisce uno sconto del 75% sull’abbonamento annuale proposto dal servizio, vero e proprio punto di riferimento del settore del cloud storage.

Grazie a questo sconto, quindi, è possibile accedere a 2 TB in cloud per un anno al costo di appena 26,98 euro. Si tratta di un risparmio enorme rispetto a quanto proposto da altri servizi di cloud storage (in media, 2 TB in cloud costano circa 100-120 euro all’anno).

Per riscattare l’offerta è possibile accedere subito al sito ufficiale di Internxt.

2 TB in cloud con Internxt: un’offerta davvero conveniente

L’offerta proposta da Internxt è tanto semplice quanto conveniente. Il servizio mette a disposizione uno sconto del 75% sul suo piano annuale per avere 2 TB in cloud storage (con la possibilità di sfruttare l’archiviazione e la condivisione criptata e l’accesso da qualsiasi dispositivo).

Grazie alla promozione, il costo dell’abbonamento si riduce da 107,88 euro ad appena 26,98 euro per un anno. Al termine del periodo promozionale, inoltre, l’utente è libero di scegliere la soluzione più adatta alle proprie necessità. È possibile:

passare al piano gratuito da 10 GB

rinnovare l’abbonamento annuale scegliendo tra i piani da 20 GB, 200 GB e 2 TB

scegliendo tra i piani da 20 GB, 200 GB e 2 TB passare ad un abbonamento mensile (i 2 TB costano 9,99 euro al mese)

(i 2 TB costano 9,99 euro al mese) acquistare uno spazio cloud a vita (i 2 TB costano 299 euro)

La promozione lanciata da Internxt è valida per un periodo di tempo limitato. Per accedere alla promozione e attivare il piano da 2 TB a prezzo scontato del 75% è possibile seguire il link qui di sotto. L’offerta è da cogliere al volo.

Con altri servizi di cloud storage, infatti, servono almeno 99,99 euro all’anno per accedere ad un piano con 2 TB di spazio disponibile. Grazie a Internxt, invece, è possibile ottenere un risparmio di oltre 70 euro per un anno.

