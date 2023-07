2 TB in cloud a 26,98 euro per un anno: è possibile con Internxt

La nuova offerta flash di Internxt cambia le carte in tavola nel settore del cloud storage: per un periodo di tempo limitato, infatti, il piano da 2 TB di storage in cloud è ora attivabile con un costo di 26,98 euro invece di 107,88 euro per un anno. Si tratta di uno sconto del 75% che, di fatto, consente di accedere a 2 TB in cloud con una spesa di poco più di 2 euro al mese, un prezzo davvero fuori mercato.

La promozione, inoltre, consente di sfruttare tutti i vantaggi del servizio proposto da Internxt, a partire dall’archiviazione dalla condivisione dei file criptati. Per accedere all’offerta, disponibile per un periodo limitato, è possibile accedere al sito ufficiale di Internxt tramite il link qui di sotto.

2 TB in cloud: con Internxt c’è un’offerta imperdibile

Un abbonamento annuale per un servizio di cloud storage da 2 TB costa, in media, tra i 100 e 120 euro. Con l’offerta di Internxt, invece, è possibile abbattere il costo dell’abbonamento, beneficiando di uno sconto del 75%. In questo modo, l’abbonamento costa solo 26,98 euro per un anno: si tratta di una spesa che, di fatto, è poco più di 2 euro al mese.

Una volta terminato il periodo promozionale di 12 mesi è possibile:

passare al piano Free , completamente gratuito e con 10 GB di spazio in cloud

, completamente gratuito e con 10 GB di spazio in cloud rinnovare l’ abbonamento annuale da 2 TB al costo di 107,88 euro

al costo di 107,88 euro passare ad un altro piano mensile o annuale

attivare un piano di cloud storage a vita: in questo caso, il piano da 2 TB prevede un costo di 299 euro una tantum

Per accedere alla promozione è possibile seguire il link qui di sotto. Lo sconto applicato al piano da 2 TB è valido solo per un periodo di tempo. Si tratta di una promozione da non perdere: lo sconto rispetto ai principali concorrenti è di oltre 70 euro per un anno.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.