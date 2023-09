2 prese smart a soli 7€ l'una, coupon PAZZO su Amazon per casa wow

Rendi casa smart con un solo tocco grazie a due prese smart semplici da utilizzare e complete di tutto. Se vuoi automatizzare qualche routine in casa o avere la possibilità di gestire i dispositivi da remoto beh, sono quello che fanno al caso tuo.

Attualmente su Amazon hai un vero e proprio affare sotto gli occhi. Con appena 14€ le porti entrambe a casa, praticamente 7€ ciascuna per un risparmio più che elevato. Tu apri la pagina e spunta il coupon.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con i servizi prime attivi sul tuo account.

Prese smart di cui non fare a meno: la casa diventa intelligente al volo

Le prese smart sono dei prodottini veramente unici. Non solo ti consentono di avere tutto a portata di mano ma con la loro funzione rendono anche elettrodomestici anzianotti come nuovi. Se non ne hai mai sentito parlare, questi prodotti consentono di connettere qualsiasi genere di dispositivo alla linea internet. In questo modo puoi gestirli con facilità in vari modi.

Per funzionare non hanno bisogno di altro che di essere usate un po’ come degli adattatori: frapponile tra la presa e l’attacco in corrente ed hai fatto. La gestione, invece, è semplicissima visto che può avvenire tramite voce o app. Nel primo caso devi avere un assistente vocale come Amazon Alexa o Google mentre nell’altro devi semplicemente tirare fuori lo smartphone.

Che funzioni hanno queste prese?

Controllo vocale;

controllo da remoto;

monitoraggio dell’energia;

timer;

programmazione.

Insomma, come vedi con un semplice acquisto hai tanto da ottenere. Sia per rendere la casa più moderna che per facilitare la tua routine, questi sono prodotti eccezionali.

Non ti perdere ben due prese smart in offerta su Amazon proprio ora. Collegati in pagina dove hai un coupon da spuntare per pagarle appena 14€.

Le spedizioni sono veloci e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.