2 lampadine smart vintage compatibili con Alexa e Google Home a 10€

Oggi puoi fare un vero colpaccio perché su Amazon è sbucata un’offerta eccezionale che ti permette di acquistare queste 2 lampadine smart vintage Aigostar a soli 10 euro circa, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina.

Goditi questo sconto del 55% che porta il prezzo a terra e ti permette di risparmiare più di 12 euro. Soprattutto puoi avere queste lampadine che si collegano alla tua rete WiFi e che potrai controllare sia da remoto che con i comandi vocali. Un’offerta assolutamente da non lasciarsi scappare.

2 lampadine smart vintage e la casa diventa domotica

Grazie a queste 2 lampadine smart potrai semplificare notevolmente anche una cosa semplice come accendere le luci. Invece che farlo manualmente potrai gestire tutto con l’app dedicata e accenderle o spegnerle anche quando non sei in casa. Installarle è semplicissimo, una volta inserite le devi semplicemente collegare alla tua rete WiFi. A quel punto le poi anche controllare con i comandi vocali Alexa e Google Assistant.

Potrai impostare luminosità e temperatura per avere esattamente l’atmosfera che desideri in base alle circostanze. La tecnologia LED ti permette anche di risparmiare avendo comunque un’ottima illuminazione. La luce è brillante ma non abbaglia e non dà fastidio agli occhi.

Fai presto perché come spesso succede queste promozioni scadono in poco tempo. Quindi prima che questo accada vai su Amazon e acquista le tue 2 lampadine smart vintage Aigostar a soli 10 euro circa, invece che 22,99 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine adesso le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.