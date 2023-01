2 lampadine smart multicolor: accendi la luce con la voce con solo 14€

Super offerta che sta proponendo Amazon con cui poi rendere efficiente e bella ogni stanza della tua casa. Come fare? Metti nel tuo carrello 2 lampadine smart multicolor Antela a soli 14,32 euro, invece che 20,99 euro.

Grazie a questa splendida offerta del 32% puoi avere ogni lampadina a circa 7 euro, un vero affare. Avrai la possibilità di montarle in modo semplice in ogni stanza e controllarle sia con l’app dedicata che con la tua voce. Puoi creare l’ambiente perfetto per una cena romantica o per una festa a tema.

2 lampadine smart multicolor a un prezzo assurdo

Con queste 2 lampadine smart multicolor Antela avrai il pieno controllo dell’illuminazione di ogni stanza in cui le metterai. Accendere o spegnere le luci diventerà semplicissimo e divertente. Puoi scegliere tra milioni di colori disponibili personalizzando le sfumature come vuoi. Crea la giusta combinazione di colore e luminosità per avere l’atmosfera perfetta.

Scarica l’app dedicata e gestisci il tutto tramite il tuo dispositivo come smartphone o tablet, anche mentre sei fuori casa. Puoi accendere e spegnere le luci con un semplice tap e impostare un timer o una routine in modo che lo facciano in un orario prestabilito della giornata. Oppure usa gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Per collegarle alla tua rete WiFi non serve un hub e potrai farlo in modo semplice seguendo i passaggi in app. Grazie alla tecnologia LED offrono un’ottima illuminazione e ti permettono anche di risparmiare energia elettrica.

Non c’ dubbio, questa è un’occasione da non lasciarsi scappare. Dovrai essere rapido perché l’offerta non potrà durare ancora a lungo. Per cui vai adesso su Amazon e acquista queste 2 lampadine smart multicolor Antela a soli 14,32 euro, invece che 20,99 euro. Se completi l’ordine ora lo riceverai a casa tua entro oggi senza costi aggiuntivi, per gli abbonati ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.