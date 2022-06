2 lampadine LED SMART da 16 milioni di colori, la casa diventa TOP

Vuoi rendere la tua casa un posto più interessante? Aggiungi un paio di lampadine LED smart e vedi come la situazione cambia all’istante. Spendi poco ma non rinunci a niente visto tutto quello di cui sono capaci.

Pensa un po’, ora sono persino in promozione su Amazon quindi ti bastano 15€ per farle tue entrambe. Con l’attacco E27 le monti dove vuoi e funzionano all’istante.

Le spedizioni, dopotutto, non sono un problema: con Prime attivo sul tuo account il pacco arriva a casa in uno o due giorni senza costi aggiuntivi.

Lampadine LED smart: le ami dal primo utilizzo

Una volta che ci prenderai la mano, di queste lampadine LED Smart non potrai più farne a meno. Utilissime per rendere la tua casa un posto intelligente, puoi gestirle praticamente come vuoi. Ti dico questo perché non solo hai a disposizione il controllo da remoto se scarichi l’applicazione sul tuo smartphone, ma anche perché sono compatibili sia con Amazon Alexa che con Google Assistant. Praticamente un comando vocale e le hai accese o modificato le loro impostazioni.

Cosa possono fare? Prima di tutto ti ricordo che hanno un attacco E27 e sono pressoché universali. Le monti e puoi optare per uno dei 16 milioni di colori disponibili o, ad esempio, scegliere una tonalità di bianco che ti piace. Dopodiché puoi modificare anche la luminosità visto che sono pienamente dimmerabili.

Ancora non sei convinto? Allora automatizzale così quando rientri in casa si accendono da sole senza che tu debba fare qualcosa.

Insomma, spettacolari e stanno attendendo soltanto te.

