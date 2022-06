2 lampadine LED che attacchi dove vuoi, multicolor e TANTO ALTRO (14€)

Non ci posso credere, stai rendendo al tua casa SMART e ancora non hai delle lampadine LED compatibili? Fattelo dire, dovevi partire proprio da questo acquisto visto che con una manciata di euro rendi l’illuminazione intelligente e i risultati lo vedi fin da subito.

Prendi queste due lampadine in offerta, ad esempio. Sono pazzesche, compatibili con Amazon Alexa e Google Home e costano letteralmente poco. Infatti ti basta aprire la pagina e spuntare il coupon per portarle a casa con 14€. Insomma, cosa stai aspettando?

Delle spedizioni non devi preoccuparti, sono completamente gratuite e veloci in tutta Italia con Prime attivo.

Lampadine LED: ecco cosa ti permettono di fare

Con il loro attacco E27 le colleghi praticamente ovunque tu voglia, le monti come delle qualsiasi lampadine però puoi utilizzarle in modi diversi. Prima di svelarti in quali, ti dico che le puoi gestire sia dall’applicazione che con voce. Nel primo caso scarichi quella propria sul tuo smartphone Android o iOS, nel secondo le colleghi ad Alexa o Google se hai uno dei due assistenti in casa.

Una volta fatto questo passaggio sbizzarrisciti pure visto e considerato che puoi:

scegliere uno dei 16 milioni di colori presenti;

impostare un livello di luminosità che si adatti alle tue esigenze;

optare per una tonalità di bianco tra caldo, freddo o naturale.

Se questo non è abbastanza, puoi dare vita anche a timer o inserirle all’interno di routine per automatizzare accensione e spegnimento.

Eccezionali, vero? E pensa che te le porti entrambe a casa con 14€. Collegati ora su Amazon e completa l’acquisto al volo, spunta il coupon mi raccomando. Se hai Prime attivo sul tuo account, le spedizioni sono sia gratuite che veloci in tutta Italia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.