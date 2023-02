2 lampade LED portatili con sensore di movimento a 14€, FOLLIA Amazon

Amazon ha deciso di fare una follia e se fai veloce puoi avvalerti anche tu un doppio sconto davvero vantaggioso. Vai subito su Amazon dunque e metti nel tuo carrello queste 2 lampade LED portatili con sensore di movimento a soli 14,36 euro, anziché 17,95 euro, applicando il coupon in pagina.

Davvero uno sconto niente male, soprattutto perché queste lampade sono eccezionali e risolvono un sacco di problemi con poco. Infatti sono molteplici gli utilizzi che puoi fare. Le puoi usare come torce e tenerle in macchina ad esempio, oppure attaccarle all’interno di armadi e cassetti per fare luce quand li apri.

2 lampade LED portatili con sensore di movimento a un prezzo piccolo

Queste 2 lampade portatili offrono un’ottima illuminazione e hanno un basso consumo. E poi le puoi ricaricare semplicemente con un cavetto USB. Sono dotate di un sensore di movimento che fa accendere le luci al passaggio si una persona nel raggio di 120° per circa 5 metri e si spengono dopo diversi secondi.

Le puoi installare dove vuoi, anche senza praticare fori, perché in confezione troverai delle placche magnetiche adesive. Le attacchi alla superficie che desideri e quindi agganci la lampada in modo semplice. Hanno una batteria in grado di durare per diverse settimane in modalità sensore di movimento. E puoi eventualmente anche accenderle e spegnere manualmente.

Con una spesa davvero ridicola oggi puoi portarti a casa un gadget geniale. Fai presto perché andrà a ruba e le unità disponibili non sono infinite. Per cui vai adesso su Amazon e acquista le tue 2 lampade LED portatili con sensore di movimento a soli 14,36 euro, anziché 17,95 euro, applicando il coupon in pagina. Se completi l’ordine ora le riceverai a casa tua già domani senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.