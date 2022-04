2 anni di NordVPN con il 52% di sconto se ti iscrivi adesso

Uno dei servizi VPN più conosciuti e utilizzati in rete è adesso in offerta ad un prezzo speciale. Abbonandoti oggi a NordVPN avrai infatti uno sconto del 52% sul piano biennale, che ti permetterà di pagare la piattaforma appena 3,49€ al mese!

In totale pagherai dunque solo 83,76€, per un risparmio complessivo di quasi 100 euro sul prezzo di listino di 174,96€: un affare imperdibile per un servizio che ti consente di mantenere sempre protetta la tua connessione permettendoti di navigare in tranquillità ovunque tu voglia.

Perché abbonarsi a NordVPN: vantaggi e costi dell'offerta

Un servizio VPN online è oggigiorno pressoché fondamentale per garantirti una navigazione sicura e criptata con i tuoi dispositivi. Se sei in cerca di tranquillità quando utilizzi una rete WiFi pubblica o ti trovi all'estero e hai bisogno di superare certi limiti territoriali per utilizzare i servizi a cui sei abbonato è in assoluta la scelta migliore.

NordVPN ti permette di accedere in modo sicuro alle informazioni e ai tuoi file personali, cripta la connessione internet e mantiene davvero private la cronologia di navigazione. Acquistando l'abbonamento puoi nascondere il tuo indirizzo IP e ottenere subito privacy e sicurezza online.

La piattaforma è compatibile con numerosi dispositivi: dal PC Windows ai Mac e Linux, per non parlare di device mobile iOS e Android. Inoltre, puoi sfruttare estensioni proxy cifrate per i browser più popolari, come Chrome, Firefox ed Edge. Con un solo abbonamento NordVPN puoi proteggere fino a 6 dispositivi contemporaneamente, dandoti quindi davvero una copertura a 360 gradi.

E non preoccuparti della velocità, perché NordVPN ti garantisce una connessione internet stabile e veloce ovunque. Scegliendo tra più di 5400 server in 60 paesi, puoi goderti l'esperienza VPN più veloce possibile, senza interruzioni.

Approfitta quindi di questa offerta esclusiva con cui puoi acquistare un abbonamento di 2 anni a NordVPN con un eccezionale sconto del 52%. Un prezzo mensile veramente irrisorio per avere la privacy e la sicurezza di cui hai bisogno mentre navighi in rete.